Dopo che la Juventus domenica scorsa è faticosamente riuscita a portare a casa il nono scudetto consecutivo, più per demeriti di Lazio e Inter (l'Atalanta partiva molto attardata) più che per meriti propri, il campionato di Serie A oramai non ha più nulla da dire, se non certificare ufficialmente la retrocessione del Lecce, mentre per le coppe europee è tutto fatto.

Volendo trovare un qualche motivo di interesse per le prossime due giornate, di cui la 37.esima inizia questo martedì, vi è la lotta per le piazze d'onore e quella tra Roma e Milan per evitare i preliminari di Europa League... lotta falsata dalla truffa messa in atto dagli arbitri che domenica scorsa sono stati inviati a Roma che hanno indirizzato il risultato in favore dei giallorossi.

Per l'ultima giornata, i cui incontri si disputeranno tra sabato e domenica, la Lega ha deciso di cambiare l'orario di inizio delle partite, tornando a quello "pre-Covid".

Le gare pomeridiane inizieranno alle 18, mentre quelle serali si disputeranno a partire dalle 20:45.