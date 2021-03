Tra le release più recenti firmate Jaywork Music Group ecco DJ Vincenzino & Frankie Gada – Deep Fear, una rivisitazione del capolavoro dei campani Sidekick, su D:Side; Rizzo DJ – Be My Love esce invece su Streetlab Records mentre Marco Brunori feat. FabioVox - Do It Again arriva su DanceRepublic.

Insomma, riassumendo, è un periodo pieno di musica di qualità per Jaywork Music Group e tutti i suoi produttori. Ogni settimana Jaywork pubblica tanti nuovi brani. "Come sempre noi di Jaywork siamo attenti ai vari stili della musica", spiega lo staff.

E poi sui canali social di Jaywork Music Group, ecco divertimento, idee e spunti creativi. Ad esempio, su Instagram, ecco tante divertenti interviste ad alcuni dj di talento e di esperienza. Mentre fanno sorridere, raccontano i loro trucchi e la loro passione per la musica, mentre ogni producer presenta le sue ultime produzioni. Tra gli artisti che si raccontano, ecco Carl Osce, Adrew Novelli, Enea Marchesini, Andreino RMX...

Su Jaywork.com c'è poi un blog molto interessante per dj e artisti in cui lo staff di Jaywork Music Group regala spunti e idee per producer e dj.