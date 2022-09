CASERTA - (Ernesto Genoni) - Un’Estate da Re taglia con successo il nastro della settima edizione. Ieri sabato 3 settembre, i Carmina Burana di Carl Orff, diretti da Michael Balke, hanno conquistato il pubblico accorso al Palazzo Reale per la serata inaugurale della VII edizione della stupenda rassegna musicale estiva casertana. Alla presenza giovani, famiglie, turisti e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Non in posizioni ufficiali le rappresentanze locali.

Pubblico in visibilio e applausi a scena aperta per questo primo appuntamento. Una serata di grandi suggestioni sottolineata da un tripudio di voci e percussioni.

Sul palco circa 200 elementi hanno dato vita a momenti di musica eccelsa – seguiti da un bis (“O fortuna”) chiesto a viva voce da un pubblico incantato dalla musica e degli effetti scenici. Pubblico sedotto come solo la cantata scenica profana di Carl Orff sa offrire, con tutta la sua intensità ed energia.

È stata una inaugurazione di spessore “reale”, dettata da una composizione importante i Carmina Burana. È stata una vittoria per tutti, per la Scabec e per la Regione Campania, perché sono riusciti a coinvolgere tanti turisti e soprattutto tanti giovani, che hanno reso omaggio a un magnifico monumento come la Reggia di Caserta e alla musica di elevato spessore garante di una formazione elevata per i giovani e di rinfresco spirituale per tanti.

Giovedì 8 settembre il concerto-omaggio a De André con Peppe Servillo.