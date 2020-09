Il nove del Barcellona, Luis "dentoni" Suarez, nel pomeriggio di giovedì è atterrato all'aeroporto di Perugia per sostenere l'esame di italiano presso il Centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche della locale Università per Stranieri.

Un esame che nel suo complesso, tra prova scritta e orale, è durato 40 minuti circa ed ha permesso agli esaminatori di poter certificare con tanto di diploma che Luis Suarez ha una conoscenza della lingua italiana di livello B1 (qualunque cosa ciò possa significare), elemento che consentirà al calciatore uruguaiano, in base alle origini dei suoi antenati, di ottenere la cittadinanza italiana ed un passaporto comunitario, tassello fondamentale per il suo passaggio alla Juventus già da questa stagione.

Neanche il tempo di un selfie che Suarez era già su un taxi per riprendere il volo privato che lo ha riportato a Barcellona.

Da vedere, a questo punto, se i tempi per l'ottenimento del passaporto di Suarez coincideranno con quelli dell'attuale sessione di mercato e se la Juventus, pertanto, non decida di puntare su altri profili, vedi Dzeko.

Nel frattempo, per motivi cautelari, Chiellini ha già preso appuntamento per fare un richiamo dell'antitetanica, mentre la Juventus sta valutando di assumere un traduttore dallo spagnolo all'italiano per le interviste di Suarez.