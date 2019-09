Laura Boldrini da Liberi e Uguali ai Dem contro la Destra

L'addio di Matteo Renzi al Partito Democratico sta facendo muovere molte pedine, tra cui quella dell'ex Presidente della Camera Laura Boldrini.

Dal suo ingresso in politica con Sinistra Ecologia e Libertà di Nichi Vendola, la Boldrini è passata nel 2017 a Liberi e Uguali a cui adesso ha dato il proprio addio per "trasferirsi" nel Partito Democratico.

"Vado con il Pd - ha detto l'ex presidente della Camera in una intervista a Repubblica - perché vuole aprire un dialogo con tutti quei mondi che, ieri e oggi, non si sentono più rappresentati e recuperare la fiducia dei giovani che non vanno più a votare", aggiungendo che "per battere questa destra non bastano i piccoli partiti".

Occasione immancabile da sfruttare per la propria propaganda da parte del segretario della Lega Matteo Salvini, cui ha prontamente replicato la stessa Boldrini.