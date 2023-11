Ogni anno gli infortuni domestici aumentano, infatti, le abitazioni sono sempre piene di pericoli. Secondo la definizione data dall'Istituto nazionale di statistica nelle indagini multiscopo, l'infortunio di tipo domestico è un incidente che presenta determinate caratteristiche: comporta la compromissione temporanea o definitiva delle condizioni di salute di una persona, a causa di lesioni di vario tipo.

Cosa fare quando si verifica un infortunio in ambito domestico?

Un infortunio in casa si può verificare per innumerevoli motivi.

Gli incidenti domestici rappresentano un problema per la sanità pubblica: infatti, spesso sono causa di disabilità, sofferenza, calo della produttività.

In base alla gravità dell'incidente, è necessario rivolgersi a un ospedale o al proprio medico di famiglia per le cure e le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Come tutti gli incidenti, anche quelli in casa si possono evitare. Infatti, a volte enti comunali e regionali organizzano corsi di formazione e campagne di informazione per ridurre gli infortuni in casa. Inoltre, esistono molti dispositivi per la sicurezza dell’abitazione, come allarmi antincendio, maniglie antiscivolo, rilevatori perdite gas ecc.

Quali sono gli incidenti domestici più frequenti?

In casa, nel garage, in giardino, sulle scale, in cucina - questi sono i luoghi dove accadono più spesso infortuni. Le ferite da taglio possono essere provocate soprattutto da coltelli e oggetti taglienti (lattine, scatolette metalliche, pezzi di vetro). Le cadute accidentali possono avvenire sulle scale o da sgabelli. Le ustioni sono un'altra tipologia molto frequente.

Cosa fare in caso di incidente domestico?

Dipende da che tipo di incidente accade e dalla gravità. In ogni caso, se si è soli in casa è preferibile chiamare qualche vicino di casa per essere assistiti, oppure il 118.

L'infortunio domestico è risarcibile. Ovviamente, sono tanti i fattori da esaminare, come le dinamiche, il luogo dove l'incidente è avvenuto, che tipo di infortunio e da cosa è stato causato. Dopo l'eventuale trasporto in ospedale o l'auto medicamento, in caso di lesioni lievi è consigliabile rivolgersi a esperti del settore Risarcimento danni.

Infatti, in seguito ad un incidente in ambito domestico sarà necessario verificare le condizioni di risarcibilità, i referti medici, gli eventuali agenti interni o esterni che hanno provocato l’incidente. Spesso, quest’ultimo può essere causato da un oggetto difettoso, da un impianto guasto e non a norma, per cui le cause di un infortunio possono essere individuate su un raggio molto ampio. Per tale motivo è necessaria una consulenza personalizzata per ogni singolo caso.