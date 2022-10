Una gara combattuta e spettacolare quella che si è disputata al Maradona dove il Napoli è riuscito a imporsi di misura, 3-2, su un Bologna che ha tenuto sulle spine fino all'ultimo la squadra di Spalletti, arrivando persino vicino al pareggio nel finale a seguito di un'uscita a vuoto di Meret su azione di calcio d'angolo.

Quattro le reti in poco più di cinque minuti tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa, Juan Jesus e Lozano per il Napoli, Zirkzee e Barrow per il Bologna. Sul 2-2, il gol partita per il Napoli lo ha siglato al 69' il solito Osimhen.

Grazie a questa vittoria il Napoli si porta a quota 26 e allunga di 2 punti in vetta alla classifica sulla più immediata inseguitrice, l'Atalanta che, sabato, nel proprio stadio è riuscita ad imporsi in rimonta sul Sassuolo per 2-1. I neroverdi, andati in vantaggio con Kiriakopoulos, sono stati ripresi da un gol di Pasalic, per poi vedersi superati da un preciso filtrante di Lookman.

Lazio e Udinese seguono a 21 punti, dopo il pari a reti inviolate nello scontro diretto andato in scena all'Olimpico in una gara che si è animata soprattutto nel secondo tempo e in particolar modo nel finale, dove i friulani hanno sfiorato il vantaggio almeno in un paio di occasioni, colpendo anche la traversa con Deolofeu. La Lazio ha risentito dell'infortunio muscolare patito da Immobile che è dovuto uscire dopo una ventina di minuti.

L'Inter ha battuto la Salernitana per 2-0 a San Siro con un gol per tempo, di Lautaro Martinez e di Barella, portandosi in classifica a 18 punti e scavalcando di nuovo la Juventus.





Crediti immagine: twitter.com/sscnapoli/status/1581707578010017793