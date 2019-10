“La canzone racconta la voglia di fuggire dalla quotidianità della metropoli, quella voglia che arriva quando stai cercando te stesso. E non poteva essere usata metafora migliore della parola “ARIA”, quella stessa aria che nelle città è pesante, fastidiosa e ci fa male.

La leggerezza esiste ed è dietro l’angolo, c’è e basta!

E’ come l’amore e per noi diventa essenziale. ARIA è una certezza quotidiana di sentirsi sempre vivi e liberi”.







Queste le parole del cantante italiano che racconta il suo nuovo singolo. Robie C. si è già fatto conoscere in questi mesi raggiungendo spesso il primato nelle classifiche radio per la categoria “emergenti”. Infatti, il suo singolo “IO SONO” oltre a essere stato cantato in numerosi eventi ha riscontrato l’interesse dei radioascoltatori italiani.

Con ARIA respiriamo il nuovo singolo di Robie C.

Il nuovo singolo uscirà a ottobre per chiudere un 2019 che si è rivelato un anno importante per Robie C. con i successoni di IO SONO e MI MANCHI. Con il brano ARIA le aspettative sono ancora più alte perché è un brano che strizza l’occhio ai nuovi citysumers (chi consuma la città) e alla sempre crescente esigenza di leggerezza da parte delle persone. Co-autori del brano insieme a Robie C. sono stati Marco Ganzoni e Daniel Platisa di Q-Lab Studios. Proprio in questi giorni il team di Robie C. sta lavorando alla Videoclip del singolo che verrà pubblicato sul canale VEVO ufficiale dell’artista.

Robie C. non è solo un cantante, ma anche show-man, coreografo, creativo e performer. La musica dance ha sempre fatto parte della sua vita e l'ha portato a creare il suo attuale stile musicale. Ha lavorato con pop-star del calibro di Ivana Spagna e Viola Valentino.

Di origini Italo- Svizzere, Robie C. ha preso il meglio dal suo DNA, l’organizzazione e la puntualità produttiva propria degli svizzeri e la creatività e l’arte del Bel Paese. La qualità del musicista è confermata dai suoi studi, infatti Robie C. si è formato all’Accademia di Musica Contemporanea a Zurigo insieme al cantante lirico Wieslaw Graikowski e Elisabeth Züblin Tymoschenko approfondendo gli studi in canto classico.

