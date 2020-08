Edifici dati alle fiamme, automobili pure... ma ci sono state anche due vittime nella terza notte di scontri a Kenosha, Wisconsin, città di 100mila abitanti sulla sponda sud-occidentale del Lago Michigan. Le manifestazioni sono iniziate dopo che un agente della polizia locale ha colpito alla schiena un 29enne di colore, Jacob Blake, con 8 colpi di arma da fuoco sparati a bruciapelo.

Negli scontri della scorsa notte sono rimaste uccise due persone e una è rimasta ferita in uno scontro a fuoco di cui non è ancora chiara la dinamica, ma che ha coinvolto alcuni manifestanti e delle persone armate a guardia di una stazione di servizio, in base a quanto dichiarato dallo sceriffo della contea di Kenosha, David Beth. Non è certo se a sparare siano stati o meno dei poliziotti. L'identità delle vittime non è ancora stata resa nota.

Tuttavia, secondo le prime ricostruzioni, l'uomo in primo piano nell'immagine seguente, con in mano un fucile semiautomatico AR-15, sarebbe il responsabile del duplice omicidio e sarebbe stato aiutato a fuggire da uomini in divisa.

White Supremacist Kyle Rittenhouse Shot and Killed Two Protesters in Kenosha With an AR-15; Watch The Cops Help Aid in His Escape as He as Allowed to Walk Right Past Them With Gun in Hand After Saying He Just Killed People (Tweets-Vids) https://t.co/HBC5WEOO7w pic.twitter.com/bCfF4nZvax — Robert Littal BSO (@BSO) August 26, 2020

Probabilmente, quella precedente è un'interpretazione di attivisti di colore, ma sono comunque in molti, anche giornalisti, che indicano l'uomo con l'AR-15 come responsabile degli omicidi.

In ogni caso, quella persona, insieme ad altre presenti nei pressi della stazione di servizio ed armate fino ai denti, è stata vista da unità della polizia che si sono fermate per "ringraziare" della collaborazione offerta, lanciando anche delle bottigliette d'acqua.

This is astonishing video. Officers in Kenosha in military vehicles stopped to engage with armed white men, told them they were appreciated and offered them bottles of water. pic.twitter.com/O5lJxwgf3M — Kristen Clarke (@KristenClarkeJD) August 26, 2020

Nel filmato seguente, lo stesso uomo (almeno così pare nel video), inseguito dalla folla, finisce a terra e a quel punto inizia a sparare più colpi. Dopo che la folla si è allontanata, si dirige verso dei mezzi della polizia che stanno arrivando urlando che è stato lui a sparare... ma viene ignorato.

⚠️WARNING: This video shows an armed white man in Kenosha shoot people at point blank range, walk away strapped w/ his AR-15 as 3 military vehicles drive right past him despite bystanders yelling that he just shot people. We are witnessing America on fire. pic.twitter.com/gLoXungGtE — Kristen Clarke (@KristenClarkeJD) August 26, 2020

Il governatore del Wisconsin, Tony Evers, martedì ha detto di aver chiesto anche l'intervento della Guardia Nazionale per far fronte ai disordini.

Ben Crump, avvocato nominato per rappresentare Jacob Blake ha dichiarato che il suo cliente è e rimarrà paralizzato, poiché i proiettili gli hanno reciso il midollo spinale e frantumato alcune vertebre, aggiungendo che solo "un miracolo gli consentirebbe di camminare nuovamente".