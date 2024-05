Dici indulgenza e dici in pratica misericordia. I due termini, come ricorda anche papa Francesco nella Spes non confundit sono in pratica sinonimi.Partono da qui le Norme per la concessione dell’indulgenza durante il Giubileo ordinario dell’anno 2025, pubblicate ieri ad opera del penitenziere maggiore, cardinale Angelo De Donatis e del reggente della Penitenzieria Apostolica, il vescovo Krzysztof Nykiel.«L’indulgenza, dunque, è una grazia giubilare».

Il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati auspica che Papa Bergoglio conceda un Anno di grazia anche ai preti sposati che desiderano essere riammessi al ministero riaccogliendoli nel servizio attivo nelle parrocchie.



Fonte: Avvenire

Crediti immagine: Quirinale.it