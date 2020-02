La Federdistat VV.F. Cisal, in collaborazione con Cisal Servizi & Consulenze e Nobis Filodiretto Assicurazioni, ha siglato un nuovo importante accordo che garantisce ai propri iscritti una copertura assicurativa immediata ed efficace, valida per gli eventi addebitabili a Colpa Grave per i quali l’assicurato sia stato dichiarato in tutto o in parte civilmente responsabile durante lo svolgimento delle proprie funzioni, con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato, compresi i danni all’amministrazione di appartenenza.

Possono usufruire della polizza, a titolo gratuito, tutti gli iscritti alla Federazione inquadrati a qualsiasi titolo nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per ciascun assicurato il massimale è di 100mila euro (estendibile fino ad 1milione di euro con il pagamento facoltativo di una quota annuale di 22 euro), la copertura è retroattiva, è estesa a tutto il territorio nazionale e i paesi confinanti e non ha nessuna franchigia.

Per tutti gli iscritti Federdistat VV.F. in regola con la quota associativa al 31/12/2019 la decorrenza della copertura è fissata al 01/02/2020. Per tutti i successivi iscritti la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di iscrizione.