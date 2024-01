Se senti il ​​ticchettio dell'orologio mentre cammini lungo la via Jungmannova, nel centro di Praga, allora sei vicino al negozio Clock Gallery. Antichi orologi da polso di manifattura svizzera, tedesca e cecoslovacca risplendono dalle vetrine in ottone. Come si comportano con i social media gli orologiai che offrono orologi di oltre 40 anni? Scopri la prossima storia della serie Meta Business Makeovers, che consiglia le piccole aziende ceche nella promozione online.

Da bambino, Patrik Parizek era affascinato da sveglie e orologi. Smontava i meccanismi per capire come funzionavano. Questa passione lo ha portato a creare un'attività di restauro e vendita di orologi antichi. Sebbene possa sembrare che l'industria degli orologi antichi sia un mercato in declino, Patrik Parizek ha scoperto che è ancora molto popolare. In particolare, gli orologi da polso sono molto apprezzati da persone di tutte le età, sia locali che straniere.

In Repubblica Ceca, ci sono pochi posti dove i clienti possono acquistare orologi antichi in buono stato di conservazione. Questo è uno dei principali vantaggi di Clock Gallery, l'azienda di Patrik Parizek. Tutti i prodotti sono controllati, puliti e funzionanti. Clock Gallery è una delle cinque aziende ceche che hanno partecipato al programma Meta Business Makeovers. Grazie all'aiuto di un esperto di social media Meta, l'azienda ha migliorato la propria strategia online, ottenendo un aumento delle vendite.

All'inizio dell'attività, Patrik Parizek e il suo collega Jan Stepanek pensavano che la maggior parte dei clienti sarebbero stati stranieri. Tuttavia, si sono resi conto che anche i locali sono interessati agli orologi antichi. Questo ha aiutato l'azienda a superare il difficile periodo della pandemia di COVID-19. Il segmento di clientela di Clock Gallery è molto vario, sia per età che per provenienza. Gli anziani apprezzano la bellezza e la storia degli orologi antichi, mentre le generazioni più giovani li vedono come un complemento elegante per gli interni.

Adam Nosálek, esperto di social network della ditta Meta, ha consigliato loro esattamente come comunicare sui social network con un gruppo di clienti altrettanto ampio e portarli in un negozio fisico. Clienti provenienti da diversi paesi, così come gente del posto, vengono al negozio. Come interessarli? Molti clienti si recano al negozio perché entusiasti della vetrina in via Jungmannova. Secondo l'esperto anche i loro social network dovrebbero funzionare secondo lo stesso principio. "Così come pensi alla tua vetrina, pensa allo stesso modo al profilo del tuo negozio sui social network. Bisogna attirare subito l'attenzione”, dice della promozione Nosálek.

E come scegliere un gruppo target di clienti? I tipi di targeting possono essere facilmente impostati nel tuo account pubblicitario. Il primo passo può essere quello di utilizzare i tuoi follower su Facebook e Instagram e dividerli in fasce di età. Attraverso algoritmi, il social network può quindi determinare come si presenta un gruppo target adatto. Il secondo passo è creare audience simili a quelle già create. "Allora è bene usare immagini creative, video e misurare le reazioni. Un campione del tuo negozio pubblicato nei post può fungere anche da autentico invito", ha aggiunto l'esperto. Dai un'occhiata all'account Facebook, IG di Clock Gallery. Tutti gli episodi della serie Meta Business Makeovers possono essere trovati nello Small Business Center.