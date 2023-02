Nella maggioranza del governo Meloni c’è un putiniano DOC che non perde occasione per tentare lo sgambetto alla credibilità internazionale della premier Giorgia.

Il signore di Arcore, Silvio Berlusconi, ieri ha scelto il seggio elettorale e, dopo aver votato per le Regionali ha ciarlato con i giornalisti per:

1. Criticare Giorgia Meloni che ha incontrato a Bruxelles il presidente ucraino Zelensky in occasione del Consiglio straordinario dell’UE.

2. Accusare Zelensky di aver aggredite le due repubbliche del Donbass, autonome e filo russe.

3. Incolpare Zelensky di essere lui il responsabile della devastazione del suo Paese e del massacro di civili e militari ucraini.

4. Suggerire a Biden, presidente USA, di bloccare ogni aiuto economico e militare alla Ucraina, e di ingiungere a Zelensky di cessare immediatamente il fuoco.

Si è trattato, di fatto, di un chiaro assist al suo amico Putin che ha colto subito la palla al balzo per apprezzare le parole di Berlusconi attraverso le dichiarazioni di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo.

In pratica Silvio Berlusconi, partner del governo Meloni ha confermato, con le sue parole, di non condividere le scelte politiche del governo italiano per quanto concerne gli aiuti alla Ucraina, ed inoltre di essere critico nei confronti sia di Biden che della NATO e dell’UE.

Ora, Meloni potrebbe anche considerare Il caso come lo sfogo stizzoso di uno sclerotico anziano signore nel disperato tentativo di apparire ancora protagonista della scena politica, se non fosse che nel suo Esecutivo la premier ha come vicepresidente e titolare del ministero degli Esteri un certo Antonio Tajani, da sempre fedele appendice di Silvio Berlusconi.

Non solo ma poiché le parole di Berlusconi non sono giunte solo al Cremlino ma, di certo, sono state registrate anche dalle cancellerie di tutti gli Stati europei ed occidentali è probabile che in molti già si stiano interrogando sulla affidabilità di Giorgia Meloni e del suo governo.

Signora Meloni, altro che indispettirsi perché Macron non l'ha invitata a cena al Palais de L'Elysée insieme a Zelensky e Scholz !!!