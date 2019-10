Speciale Halloween: 1.300 dollari per guardare i film di Stephen King

Gli amanti dei film tratti dai romanzi del grande scrittore statunitense Stephen King potranno farsi pagare 1.300 dollari solo per il "disturbo" di guardarli.

L'iniziativa promozionale di un rivenditore di canali tv via satellite di Salt Lake City è valida però solo per i residenti negli Stati Uniti d'America e prevede anche un kit di "sopravvivenza" provvisto di coperta, torcia elettrica, popcorn, caramelle e... misuratore cardiaco, oltre a un buono Amazon ed un diario su cui appuntare le impressioni per ognuno di film a cui hanno assistito. Il "premio" sarà assegnato solo dopo aver dimostrato di aver assistito a tutte le pellicole.

Al termine della maratona (13 film), il prescelto dovrà scrivere nel diario le proprie impressioni.

Questi i film cui dovrà assistere: Carrie, Children of the Corn, Christine, Creepshow, Cujo, Dreamcatcher, It, The Mist, Pet Sematary, Salem's Lot, The Shining, Thinner, Misery.