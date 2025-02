Al via l’accordo di collaborazione tra Finlombarda S.p.A., guidata da Andrea Mascetti, e Cassa Centrale Banca. L’obiettivo è quello di favorire progetti comuni per le imprese con programmi d’investimento per il settore primario. Un’unione delle rispettive competenze sulle specificità del credito agrario per l’organizzazione di progetti comuni.



Andrea Mascetti, Presidente di Finlombarda S.p.A. ha annunciato l’accordo della società finanziaria di Regione Lombardia con Cassa Centrale Banca, capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario Cooperativo. Lo scopo che le due realtà si sono prefissate di raggiungere dalla loro collaborazione è supportare iniziative e progetti comuni a favore delle imprese, nello specifico programmi d’investimento sostenibile e un orientamento strategico rivolto al settore primario. “L’accordo si inserisce nella strategia societaria di ampliamento dell’offerta di prodotti finanziari rivolti alle imprese della Lombardia, anche in affiancamento ad altri intermediari”, ha dichiarato Andrea Mascetti. Grazie a questa collaborazione, le rispettive competenze verranno incanalate nell’organizzazione di progetti congiunti di formazione e aggiornamento, nella condivisione di modelli di valutazione, traendo beneficio da entrambe le esperienze sulle specificità del credito agrario.



Lo Studio Legale di Andrea Mascetti

“Queste azioni sono in linea con il compito istituzionale di sostegno ai programmi regionali di sviluppo economico del territorio — ha aggiunto Andrea Mascetti — principalmente mediante le attività di concessione e gestione di finanziamenti, garanzie e contributi con risorse comunitarie, regionali e proprie”. L’avvocato ha un’esperienza ventennale nel settore del diritto amministrativo, commerciale e, nell’ultimo periodo, si è specializzato anche nell’ambito della web reputation e del diritto dell’arte. Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano nel 1996. Iscritto all’ordine degli avvocati, ha iniziato la sua carriera presso lo Studio Legale Tributario associato Ernst & Young. Nel 2004, Andrea Mascetti ha deciso di fondare il proprio Studio Legale, fornendo assistenza legale nel diritto amministrativo e commerciale. Con sedi a Milano e a Varese, successivamente ha espanso l’offerta dei suoi servizi in materia di diritto penale alle applicazioni del Decreto Legislativo 231/01. Lo Studio Legale offre assistenza in ambito giudiziale e stragiudiziale nel campo del diritto amministrativo, civile e penale, grazie a una solida rete di collaborazioni a livello internazionale e a forti legami professionali e competenze sempre aggiornate.