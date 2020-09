È iniziata oggi con l'incontro tra Fulham e Arsenal la stagione 2020/2021 della Premier League.

Saranno solo otto gli incontri di questa prima giornata, perché le sfide che vedono protagoniste le due squadre di Manchester, United e City, sono state rinviate per consentire una settimana in più di recupero per aver partecipato lo scorso agosto alla fase finale di Europa League e Champions League.

Ad aggiudicarsi il match di apertura è stato l'Arsenal che ha battuto il neo promosso Fulham per 3-0, mentre la prima rete di questa nuova stagione di Premier è stata segnata da Alexander Lacazette, per l'1-0 che ha portato in vantaggio l'Arsenal già dall'8° minuto.

Visto il numero ridotto di match, sabato si disputeranno solo quattro incontri. Il più interessante è sicuramente l'ultimo del pomeriggio che vede di fronte il Liverpool di Klopp, vincitore della scorsa edizione della Premier dopo un digiuno durato 30 anni, e il Leeds del "loco" Marcelo Bielsa che ha riportato la sua squadra a disputare nuovamente la massima serie dopo un'assenza che durava dal 2004.

Domani e lunedì, si disputeranno due incontri ogni giorno. Tra questi, il più avvincente sarà quello che domenica vedrà di fronte Tottenham ed Everton, Mourinho contro Ancelotti, mentre il match tra Brighton & Hove Albion e Chelsea di lunedì sera chiuderà la giornata.

Chi è favorito per vincere il torneo? Impossibile dirlo adesso. Il Liverpool sicuramente è ancora la squadra da battere anche se finora non ha fatto alcun acquisto di rilievo per rinforzarsi. Il City, invece, ha aggiunto nuovi giocatori ad una squadra già ben collaudata e può schierare tranquillamente due diverse formazioni dello stesso livello. Inoltre, Arsenal, Tottenham e Manchester United non vorranno certo svolgere un ruolo da comprimari.

Pertanto, come sempre, sarà un bel campionato... coronavirus permettendo.