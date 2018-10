Formula 1, nelle libere di Austin assegnata una penalità a Vettel che partirà inidietro di tre posizioni

Le prime libere per il Gran Premio di Formula 1 che si disputerà domenica ad Austin sul Circuito delle Americhe sono state caratterizzate dalla pioggia e, per tale motivo, hanno dato indicazioni parziali sulle reali possibilità dei piloti.

Il guaio è che per sabato è ancora prevista pioggia, per cui domenica i piloti potrebbero correre sull'asciutto senza aver mai provato e messo a punto le vetture con quelle condizioni meteo, rendendo però la gara ancor più spettacolare.

In ogni caso, tanto per togliere qualsiasi dubbio, Hamilton è comunque risultato il più veloce in pista in entrambe le sessioni, ma è difficile dare giudizi, perché le Ferrari non hanno lavorato tanto sulle prestazioni, quanto sul ritmo di gara...

Inoltre, quel che è certo, è che la sfortuna non ha ancora abbandonato Vettel. A causa di un testa coda di Leclerc, che il prossimo anno sarà il suo nuovo compagno di squadra alla Ferrari, i commissari hanno dato bandiera rossa. Vettel, non appena ha visto la segnalazione, ha subito rallentato, ma non abbastanza, secondo i commissari che lo hanno penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza e di due punti sulla "patente".

Giustamente perplesso il pilota Ferrari che, specialmente sul bagnato, ha replicato che rallentando bruscamente la vettura aumentano maggiormente le possibilità di un incidente, soprattutto se dietro c'è una vettura che segue.

Una decisione al limite della follia o del favore, che renderà il compito di Vettel, rimandare la vittoria di Hamilton nel campionato del mondo, ancora più difficile di quanto già non fosse in precedenza.

Ed a proposito della classifica piloti, Hamilton, alla fine del gran premio di Austin sarà campione del mondo se...

- arriverà primo e Vettel si piazzerà in terza posizione;

- arriverà secondo e Vettel non farà meglio del quinto posto;

- arriverà terzo e Vettel non farà meglio del settimo posto;

- arriverà quarto e Vettel non farà meglio dell'ottavo posto;

- arriverà quinto e Vettel non farà meglio del nono posto;

- arriverà sesto e Vettel non andrà a punti.