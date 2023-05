Il Consigliere comunale Damiano Maisano ha presentato un’interrogazione al Sindaco per segnalare lo stato di degrado ed abbandono della strada Vico Primo Brigandì.

L’esponente della Lega rileva che tale arteria “si presenta ad oggi in grave stato di abbandono e degrado e dopo un sopralluogo del sottoscritto si è potuto verificare che i rifiuti in questione sono stati abbandonati in diversi punti della strada nascosti dalle alte sterpaglie e nei pressi del contenitore di raccolta indumenti situato all’ingresso della strada, il tutto riscontrato con documentazione fotografica, che si allega alla presente”.

Da qui la richiesta all’Amministrazione di disporre un intervento di messa in sicurezza e di bonifica e di conoscere “con quale cadenza sia prevista, nel progetto di igiene urbana affidato alla Caruter la pulizia, il diserbo e le bonifiche delle strade della Città di Milazzo; i tempi di sostituzione dei pali della luce pericolanti, al ripristino della segnaletica rivolta a terra e all’installazione di apposita segnaletica con divieto di discarica”; ed ancora “se è intendimento dell’Amministrazione installare nel breve termine un sistema di videosorveglianza o foto-trappola nei luoghi segnalati e disporre un intervento di asfalto per l’intera strada e in caso affermativo in che tempi”.