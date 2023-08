Harry Kane è pronto a trasferirsi al Bayern Monaco e a mettere fine alla sua permanenza di 19 anni al Tottenham. Il Bayern ha accettato un'offerta che, nel suo insieme, dovrebbe avere un valore di circa 110 milioni di euro.

Dopo aver riflettuto per tutto giovedì sulla proposta dei tedeschi, il centravanti inglese ha deciso per il sì. Il capitano dell'Inghilterra, principale obiettivo dichiarato di Thomas Tuchel si prevede che firmerà un contratto quadriennale.

Un possibile colpo di scena dell'ultimo momento, relativo agli accordi tra le due società, aveva bloccato Kane in aeroporto prima di imbarcarsi per Monaco. I problemi sorti, però, si sono appianati e Kane raggiungerà Monaco per sottoporsi alle visite mediche e alla firma del contratto.

Quanto guadagnerà Kane al Monaco? Oltre 450mila euro... a settimana.

Ma quello di Kane non sarà l'unico trasferimento a cifre astronomiche di questa sessione di mercato (escludendo gli arabi). Liverpool e Chelsea, infatti, si stanno contendendo il centrocampista del Brighton Moises Caicedo. L'ultima offerta della squadra di Klopp per portarlo a Liverpool è di 135 milioni di euro. Caicedo, però, sembra preferire Londra e per farlo giocare a Stamford Bridge, non è detto che il Chelsea non pareggi la proposta. Un mese fa i "gabbiani" avevano rifiutato un'offerta da oltre 100 milioni euro.

L'unica certezza è la consapevolezza di De Zerbi che per la prossima stagione dovrà fare a meno del nazionale dell'Ecuador.