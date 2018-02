Glittering charm per le nuove cinture gioiello di Eles Italia

I fondali turchesi del Mar di Sardegna che la notte si riempiono di stelle: è questo spettacolo suggestivo ed emozionante ad ispirare le nuove cinture di Eles Italia. Silvia e Stefania Loriga non resistono al fascino della natura e della loro terra, un’isola favolosa dove ogni notte la spiaggia ed il mare si illuminano di bagliori ed iridescenze che fanno sembrare le onde del mare come un angolo di cielo.

Con le nuove cinture di Eles Italia ogni donna potrà indossare quel che è sempre apparso come misterioso ed inarrivabile. Creazioni che sembrano nascere “spontaneamente” dalla natura, in realtà ogni particolare viene studiato nei minimi dettagli per realizzare accessori eleganti, raffinati, unici e ricercati. Le cinture, lavorate rigorosamente a mano, splendono con l’applicazione di cristalli di varie dimensioni, pietre dure e zirconi in un armonico ensemble di tonalità che spazia dall’azzurro al blu, al rosa, al verde, illuminati da elementi color oro o argento rubati al cielo e al mare, permettendoci di entrare nella fantastica atmosfera della Sardegna.

Le nuove cinture create da Eles Italia sono una vera poesia capace di sedurre ogni donna che non potrà rinunciare a completare il suo look con uno scintillante tocco di stile.

