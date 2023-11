"Io ho avuto la fortuna di giocare contro Diego Armando Maradona quando indossavo la maglia della Juventus.Ho con me una foto che ci ritrae insieme in cui Diego chiaramente ha la palla tra i piedi e io che lo inseguo senza mai pensare di sfiorarlo perché, al sol pensiero di poter giocare nello stesso momento in cui lo stava facendo Diego, mi faceva sentire un ragazzo fortunato. Un'altra cosa che cerco di trasmettere a tutti i ragazzini, ma anche a chi non ha avuto la fortuna di giocarci contro o di vederlo da vicino è che Diego non c'entra nulla con le classifiche.Quando si fanno le classifiche dei migliori attaccanti, Diego è fuori categoria! Secondo me un giorno è arrivato Dio e ha detto: "Mandiamo in terra uno a giocare" e ha mandato Maradona. Quindi, io che in campo avevo la fortuna di vederlo da vicino, preferivo godermelo più che sfidarlo.In quegli anni poi ci batteva sempre, era troppo forte rispetto a tutti gli altri. Massimo rispetto per Diego Armando Maradona."



[Giancarlo Marocchi]