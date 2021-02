Il 2020 è stato per l'oro un anno davvero eccezionale. Il metallo prezioso ha toccato nuove vette storiche arrivando fino ai 2.050 dollari l’oncia, ma poi qualcosa si è inceppato.

Così il metallo giallo nel 2021 ha vissuto la peggiore partenza degli ultimi 30 anni, perdendo circa il 10% del suo valore.

Ripresa economica, rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato americani, apprezzamento recente del dollaro Usa i motivi dell'arretramento della quotazione dell'oro. Ma quali prospettive ci sono su questo mercato?

In base a quanto accaduto in passato, l'andamento dell'inflazione a 10 anni potrà essere un parametro da tenere sotto osservazione. Statisticamente, quando l’inflazione è salita del 3%, il prezzo dell’oro ha finito per aumentare di un 15% medio l’anno.