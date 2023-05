In vari campi di ricerca, ci sono casi in cui i fattori demografici giocano un ruolo importante nello spiegare un particolare fenomeno.

Nella ricerca medica, è stato riscontrato che fattori come l'età, il sesso e l'etnia svolgono un ruolo importante nel determinare il rischio e la progressione delle malattie. Nella ricerca sociologica, i fattori demografici possono determinare l'accesso all'assistenza sanitaria o alle opportunità di carriera. Negli studi psicologici, l'età, il sesso e il background culturale svolgono un ruolo importante nel determinare vari aspetti della salute mentale, tra cui la prevalenza e la gravità della depressione e dei disturbi d'ansia. Questi sono solo alcuni esempi di casi nella ricerca scientifica, in cui i fattori demografici si sono rivelati cruciali per spiegare un fenomeno specifico.

L'mportanza di tali fattori è stata sottovalutata nel contesto della ricerca sull'adozione delle criptovalute, che può distorcere i risultati e fornire conclusioni pseudo veritiere. Esiste un legame tra gli alti tassi di natalità e la popolarità delle nuove tecnologie? I cambiamenti demografici possono influenzare la posizione normativa del governo sulle criptovalute? In che modo un calo dei tassi di natalità influisce sulla diffusione delle criptovalute? a queste domande ha provato a dare risposta un'interessante ricerca svolta da uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, Bitget. Lo studio è stato condotto da luglio 2022 a gennaio 2023 e ha coinvolto più di 459.000 intervistati, di cui più di 255.000 hanno fornito risposte. I partecipanti rappresentano 26 paesi con un alto livello di adozione di criptovalute.

Il team di ricerca ha anche raccolto e analizzato le informazioni sulla fertilità e l'indice di adozione della criptovaluta nei paesi selezionati. I dati mancanti dagli studi esistenti sono stati ricevuti attraverso un'indagine sugli utenti locali.

I sondaggi hanno analizzato la propensione dei residenti di questi paesi a utilizzare la tecnologia blockchain e i dati sulla demografia dei proprietari di criptovalute locali.

La ricerca ha preso in esame le categorie dei Baby boomer ( nati tra il 1945 e il 1964), Gen Xer ( nati tra il 1965 e il 1979), Millennial ( nati tra il 1980 e il 1994) e Gen Z ( nati tra il 1995 e il 2012). Tra questi, i baby boomer costituivano il 19% della popolazione intervistata, con l'8% detentore di criptovaluta. La Gen Xer comprendeva il 23% della popolazione, con il 25% detentori di criptovalute, i Millennial si attestavano rispettivamente al 31% e al 46% e gli adulti della Gen Z al 17% e al 21%, secondo le categorie. Le statistiche indicano un uso non uniforme delle risorse digitali tra i diversi gruppi di età, soprattutto nei paesi con una lunga aspettativa di vita e una popolazione altamente istruita, come il Giappone. I dati compilati indicano anche che i Millennial sono più fedeli alle criptovalute, in quanto hanno più familiarità con Internet e le tecnologie digitali, rispetto alle generazioni precedenti.“ La popolarità e l'accettazione delle criptovalute variano tra i diversi gruppi di età.

Attraverso questa ricerca, possiamo comprendere meglio le esigenze e le preferenze degli utenti crittografici e ci consente anche di implementare piani pertinenti per l'adozione diffusa del settore. In Bitget, la nostra missione è ispirare le persone ad abbracciare la crittografia con strumenti semplici ma potenti. Fornendo una piattaforma di facile utilizzo per il trading e il copy trading, oltre a condurre ricerche approfondite per informare le nostre strategie, miriamo a svolgere un ruolo chiave nella crescita di questo settore entusiasmante e innovativo" afferma Gracy Chen, amministratore delegato di Bitget ha commentato la ricerca. Secondo una ricerca di Jp Morgan, invece, la quota della popolazione che ha mai trasferito fondi in un conto relativo alle criptovalute è triplicata durante la pandemia di COVID-19, passando da un 3% cumulativo prima del 2020 al 13% a giugno 2022.

L'utilizzo delle criptovalute è più importante tra i giovani— 20 percento per i millennial, 11 percento per la generazione X e 4 percento per i baby boomer. Gli uomini sono più attivamente coinvolti in ogni fascia di età. Nell'intero campione, gli uomini hanno circa il doppio delle probabilità di aver trasferito denaro da o verso un conto crittografico. Cumulando i trasferimenti a livello individuale, l'importo lordo medio trasferito ai conti crittografici nel periodo dal 2015 alla prima metà del 2022 è stato di circa $ 620.

Un americano su cinque ha investito, scambiato o utilizzato criptovaluta, negli ultimi tre anni ha rilevato un nuovo sondaggio di NBC News, un altro segno che le risorse digitali continuano a diventare più popolari anche se i legislatori avvertono dei rischi di mercato e lavorano per regolamentare il settore. La metà degli uomini di età compresa tra 18 e 49 anni ha affermato di essersi dilettata con le criptovalute, la quota più alta di tutti i gruppi demografici. Il 40% dei neri americani ha affermato di aver scambiato o utilizzato criptovalute, mentre il 42% di tutte le persone di età compresa tra 18 e 34 anni ha affermato lo stesso.