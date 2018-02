Nasce Witailer, la start up per crescere sui marketplace online fondata da ex-Manager di Amazon

Nata a metà del 2017, Witailer è la prima società italiana specializzata nella gestione a 360 gradi dei marketplace online e a pochi mesi dal suo avvio vanta già clienti importanti come Universal, 3M, Wilkinson, Brums, Lavazza, Matt. La mission della start up è quella di aiutare i brand a massimizzare le performance di crescita su Amazon a livello globale e ad accedere ai marketplace in Cina. Bisogno piuttosto rilevante se si pensa che il 94% di tutte i prodotti acquistati quotidianamente vengono prima cercati online ma solo il 5% delle piccole e medie imprese italiane ha una presenza negli ecommerce o una chiara strategia di crescita (fonte: DESI1 ). Percentuale preoccupante se si pensa che da sole rappresentano il 67,3% del Pil del nostro paese, la percentuale più alta in Europa.

Questo viene reso possibile dalle competenze specifiche e un approccio end-to-end che permette alle aziende di ottenere un vantaggio competitivo sul canale e-commerce. Witailer si occupa di definire la strategia e il posizionamento dei brand all'interno dei marketplace, con progetti customizzati per ogni cliente, e della gestione delle principali leve di crescita come l’ottimizzazione del contenuto, la pianificazione promozionale, la gestione del marketing operativo e l’efficientamento dei processi operativi. Inoltre, con lo sviluppo di due software proprietari che monitorano le performance dei brand e della categoria sui marketplace online, Witailer fornisce ai clienti importanti informazioni sulle principali aree di crescita e di investimento. Queste attività vengono svolte a livello internazionale con focus su Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti e Cina.

La cosa più interessante è che Witailer guadagna sul valore aggiunto creato per il cliente. Infatti, il modello di remunerazione prevede una fee in base al fatturato che questo sviluppa sui marketplace, in modo da venire premiati solo sulla crescita effettiva generata dal loro contributo. I clienti hanno visto, ad oggi, un aumento medio del return on investment (ROI) del 120%.

"Ormai più del 50% delle vendite e-commerce avviene sui marketplace, e i primi due Alibaba e Amazon hanno raggiunto più di 790 Milioni di clienti attivi nel mondo. Le aziende devono focalizzarsi su queste grandi piazze prima ancora di pensare ad un loro sito e-commerce"- spiega Federico Salina, amministratore delegato di Witailer “Negli ultimi anni mi sono confrontato con più di 400 aziende italiane e multinazionali e molte di queste non stanno sfruttando al meglio le opportunità di crescita sul canale e-commerce, soprattutto le aziende italiane in termini di export. Così con altri soci abbiamo deciso di offrire un servizio dedicato, avviando Witailer".

Il management team della società è composto da ex Senior Manager di Amazon con importanti esperienze alle spalle in ambito e-commerce, consulenza e retail. Prima di Witailer, Federico Salina è stato responsabile delle categorie di Beauty e Personal Care su Amazon contribuendo al lancio di importanti innovazioni come Pantry, Dash e Subscribe & Save; Jana Nurmukhanova, COO di Witailer, dopo aver lavorato in McKinsey, ha avviato il business Fulfilment by Amazon in Italia e gestito le categorie di Elettronica e Kitchen in Italia e Spagna. Federico Sargenti, che ha investito nella società, ha lanciato le categorie FMCG su Amazon.it/es ed è attualmente CEO di Supermercato24.