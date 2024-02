Il fegato grasso è una condizione molto comune. Nella maggior parte dei casi si presenta senza sintomi e viene scoperto solo con esami diagnostici mirati. Tuttavia, il fegato grasso, anche chiamato steatosi epatica, va tenuto sotto controllo ed è importante mettere in atto una serie di misure per prevenirlo o, se già presente, contrastarlo. Il motivo principale è che, in alcuni casi, il fegato grasso può, nel tempo, evolvere in infiammazione epatica e fibrosi con una perdita di funzionalità del fegato.

Ma come si contrasta il fegato grasso? Alimentazione, stile di vita e rimedi naturali vengono in nostro aiuto.

Per prima cosa contro il fegato grasso è importante seguire un'alimentazione varia e bilanciata, ricca di frutta, verdura, frutta secca, olio evo, cereali integrali e legumi. Tra gli alimenti maggiormente protettivi ricordiamo l'uva, l'olio evo, i semi di sesamo e i broccoli.

Contro il fegato grasso l'attività fisica moderata è essenziale, così come garantirsi un buon sonno ristoratore.

Anche l'erboristeria viene in aiuto contro il fegato grasso. Ecco alcuni esempi. Il carcadè è una bevanda che contrasta la steatosi epatica, così come il tè verde matcha.