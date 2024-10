L’opera di Roberto Ghislandi, intitolata “Linea produzione Lexotan – Roche” ci offre uno spaccato affascinante del mondo produttivo farmaceutico. Attraverso un’immagine dinamica e intensa, Ghislandi cattura il cuore della produzione industriale, dove ricerca scientifica, tecnologia e processi automatizzati si intrecciano in un movimento incessante. La fotografia ritrae una catena di montaggio con un taglio prospettico che esalta la velocità e l'efficienza dei macchinari. La sensazione di rapidità e precisione è palpabile: le linee fluide e i riflessi metallici trasmettono il ritmo frenetico del mondo della produzione, una danza meccanica che, pur nella sua complessità, porta un sollievo tangibile ai disagi e alle sofferenze di chi beneficerà del prodotto finale.

L’Umanizzazione della Tecnologia

Una delle qualità distintive di Roberto Ghislandi è la capacità di umanizzare il mondo tecnologico. In questa immagine, la tecnologia non è solo un elemento freddo e distante, ma diventa protagonista di una narrazione che coinvolge lo spettatore, ricordandoci che dietro ogni processo produttivo c’è una storia di innovazione e dedizione. Anche nella complessità industriale, Ghislandi trova un’estetica che racconta la bellezza della precisione, la delicatezza del risultato finale e, soprattutto, il legame tra uomo e macchina. Questa fotografia non solo documenta un processo, ma invita l’osservatore a riflettere su come la scienza e la tecnologia possano, in definitiva, alleviare la sofferenza umana.

Una Carriera Guidata dalla Curiosità

Nato nel 1962 e attivo a Milano, Ghislandi si distingue per una carriera che si è evoluta attorno alla sua inesauribile curiosità. Fotografo dal 1986, ha saputo trasformare ogni progetto in un’occasione di esplorazione, sia dal punto di vista tecnico che umano. Non si limita a osservare passivamente il soggetto, ma cerca di comprenderlo a fondo, trasformando ogni immagine in un’opera che parla non solo di ciò che è visibile, ma anche di ciò che è intrinseco.

La sua esperienza non si limita al mondo della fotografia industriale; dal 1996 Ghislandi insegna a giovani fotografi, grafici e architetti come comunicare attraverso le immagini, modificando foto e video per dare vita ai progetti più diversi. Le sue lezioni non riguardano solo l’aspetto tecnico, ma anche il modo in cui un’opera può comunicare una storia, un’emozione, un’idea complessa.

Un Maestro della Comunicazione Visiva

Dal 2000, Ghislandi si è specializzato nell’utilizzo del video come strumento di comunicazione, in particolare per le comunicazioni istituzionali e scientifiche. La sua abilità sta nel tradurre concetti tecnici e complessi in immagini accessibili e immediate, un dono raro che lo ha portato a collaborare con importanti aziende e istituzioni.

Nel mondo della fotografia industriale, Ghislandi si è guadagnato un posto di rilievo per la sua capacità di raccontare storie attraverso le immagini. Ogni scatto è il risultato di un processo di osservazione e comprensione del soggetto, un viaggio nella complessità del mondo industriale che, nelle sue mani, diventa una narrazione visiva affascinante.Roberto Ghislandi non è solo un fotografo, è capace di trasformare la tecnologia e l'industria in una forma d’arte che parla di innovazione, precisione e, soprattutto, umanità. La sua opera “Linea produzione Lexotan – Roche” ci ricorda che anche nei contesti più tecnologici e complessi, c’è sempre spazio per la bellezza e la riflessione.

L'Opera è presentata all'Open Studio Gallery di Patrizia Genovesi sotto la sua direzione artistica in occasione della Rome Art Week 2024.