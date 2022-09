Le autorità dell'oblast di Kherson hanno deciso di indire un referendum sull'adesione della regione alla Federazione Russa, secondo quanto ha annunciato questo martedì sul suo canale Telegram Vladimir Saldo, in qualità di capo dell'amministrazione militare-civile.

"Dopo aver preso in considerazione gli appelli delle istituzioni pubbliche e dei residenti, la dirigenza dell'amministrazione della regione di Kherson ha deciso di tenere un referendum sull'adesione della regione alla Federazione Russa. Sono sicuro che la Federazione Russa accetterà i risultati del referendum e l'oblast di Kherson farà parte della Russia, diventando un soggetto a pieno titolo dello Stato unico", ha scritto Saldo.

Ma l'oblast di Kherson non è l'unico a voler votare un referendum per annettersi alla Russia. Infatti, quest'oggi Andrey Turchak, primo vicepresidente del Consiglio della Federazione russa (la camera alta del parlamento) e segretario generale del partito di Putin, Russia Unita, ne ha annunciati altri anche per le l'adesione alla Federazione Russa delle repubbliche del Donbass e delle altre aree liberate dalla "operazione speciale" del 24 febbraio:

"Un referendum è una necessità attesa da tempo. Si terrà sicuramente. Un voto equo e aperto consoliderà legalmente i suoi risultati una volta per tutte. In effetti, il Donbass e altre aree liberate fanno già parte della Russia", ha dichiarato Turchak, che poi ha aggiunto:Unirsi alla Russia è ciò che il Donbass cerca da otto anni. Nel maggio 2014, il popolo delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk ha aspettato in fila per ore ai seggi elettorali per esprimere il proprio voto. Volevano far parte della Russia. Nessuno poteva Ho pensato allora che il futuro avrebbe riservato otto lunghi anni di guerra, continui bombardamenti da parte dei nazisti ucraini e uccisioni di civili".

Lunedì, la Camera civica della Repubblica popolare di Lugansk ha invitato il leader Leonid Pasechnik a tenere immediatamente un referendum sul riconoscimento della repubblica come entità costituente russa. La camera ha sottolineato che la mossa garantirebbe la sicurezza della regione e creerebbe nuove opportunità per la sua ricostruzione. La Camera civica della Repubblica popolare di Donetsk ha successivamente rivolto la stessa richiesta al leader Denis Pushilin e al Consiglio popolare. Pushilin ha dichiarato in seguito che le due repubbliche avrebbero dovuto far svolgere i due referendum lo stesso giorno.





In una dichiarazione ai media, il portavoce di Zelensky, Serhiy Nikiforov ha detto che i referendum non incideranno sulle decisioni del presidente e delle forze armate ucraine, bensì cancelleranno del tutto le residue possibilità di dialogo per una soluzione diplomatica del conflitto.

Secondo i media russi, i referendum riguarderanno gli oblast di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia e dovrebbero tenersi tra il 23 e il 27 settembre.

"Tutti i territori ucraini riconosciuti a livello internazionale saranno liberati", ha poi aggiunto Nikiforov. "Senza i referendum, c'è ancora una minima possibilità per una soluzione diplomatica. Dopo i referendum, no!"



Anche il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba ha commentato così il piano dei russi per tenere quelli che ha definito degli pseudo-referendum:

"L'Ucraina ha tutto il diritto di liberare i suoi territori e li libererà, non importa quello che dicono in Russia",

aggiungendo che né i falsi "referendum", né la "mobilitazione" cambieranno nulla: la Russia era e rimane uno stato aggressore che occupa illegalmente parte del territorio ucraino.