Il 22 gennaio esce su Beatport il nuovo singolo del dj producer romagnolo Mitch B. Si chiama "3 AM" ed è un brano perfetto per muoversi a tempo, in casa, in auto ed ovunque in questo momento sia ancora possibile farlo. La melodia c'è, il ritmo pure. Per chi ha bisogno di bella musica che dà energia e c'è pure un bel preview su YouTube.

"Ho diverse produzioni in programma, e sto cercando la strategia giusta per pubblicarle, in base a quando saranno aperti i locali. Parlo ovviamente dei brani più dance, quando si spera che in qualche modo il divertimento riparta", racconta Mitch B. "Vedo un ritorno prepotente della house e delle sonorità più tech, se si guardano i maggiori portali di vendita musica infatti, prediligono quei due generi". E per quel che riguarda i festival? "In forte ascesa c'è la Melodic House & Techno, che porta via spazio alla EDM 'da salto' di qualche tempo fa". Sempre per quel che riguarda le tendenze dei locali del futuro, secondo Mitch B., che da sempre è protagonista musicale di dj set che accompagnano aperitivi e dinner show di successo, forse i format potrebbero calare. "Ce ne sono tanti, credo e troppo simili tra loro", conclude.

Beatport

https://www.beatport.com/release/3-am/3237434



CHI E' MITCH B.?

Mitch B. è in console fin dal lontano 1998. E' anche produttore e la sua musica la pubblica su diverse label, tra cui la francese Jango Music, la spagnola Shamkara e l'italiana Yuppies Records.

Sul palco e in studio spazia soprattutto tra house, deep house ed elettronica balearica. Alessandro Bruno, questo il suo vero nome, è nato nel 1982, vive a Ravenna e da oltre vent'anni fa ballare molti dei più importanti club e dei luoghi di ritrovo di tutta Italia, da Courmayeur ad Agrigento.

Miglior resident dj ai Dance Music Awards 2018, in Italia si è esibito spesso al Pineta di Milano Marittima, mentre durante l'estate 2020 fa ballare soprattutto BBK Pleasure Beach (Marina di Ravenna), Donna Rosa 38 (Marina di Ravenna), Lido Me Beach (Lido Adriano – RA), Top Club (Rimini), Alto (Cervia RA), Paparazzi (Milano Marittima – RA), Chalet Del Mar (Fano PU), Hierbas (Milano Marittima – RA).

Guest dj per party legati a brand prestigiosi (Ducati, Shiseido, Jean Louis David, L'Oréal), Mitch B. suona spesso anche in giro per il mondo: ad esempio all'Hollywood Vip Room e allo Zazada di Patong in Thailandia, al Bali Beach Club e al Pacha Hotel a Ibiza, a Formentera al Pineta e al Beso Beach (…).

Per quel che riguarda le produzioni musicali di Mitch B., il 2020 è stato un anno di grandi risultati: le sue canzoni sono state ascoltate quasi 150.000 volte su Spotify, da 78.000 persone, in 73 paesi nel mondo. In totale, ben 6.100 ore di musica ascoltata. "Strike it Up", uscita nel 2020 e prodotta con i Meters Follow ha superato da tempo gli 80.000 ascolti solo su Spotify.

E su Traxsource, il sito di riferimento per i dj che cercano musica di qualità? Uno dei brani prodotti da Mitch B. è finito in top ten e ben 8 si sono classificati in Top 100 nel corso del 2020.