La Municipàl - ITALIAN POLAROID è il nuovo brano della band salentina

L’estate 2018 de La Municipàl non finisce con “I Mondiali del ’18”: a partire dal 25 luglio arriva anche Italian Polaroid, la nuova canzone del progetto di Carmine e Isabella Tundo.

È l’istantanea della storia di due ragazzi che si sono conosciuti per caso. È il racconto di un amore che poteva nascere e di un imprevisto che trasforma un'avventura di fine estate in qualcosa di troppo complicato per essere vissuto e di troppo grande per essere dimenticato.

Nuovi romantici e sperimentatori del pop d'autore, i fratelli Carmine e Isabella Tundo sono il cuore pulsante del progetto La Municipàl, la band che ha vinto il contest del Concerto del Primo Maggio 2018 – 1M Next.

Appena un mese fa, con il brano “I Mondiali del ’18”, La Municipàl è entrata nella Viral 50 Italia di Spotify raggiungendo il 5° posto e, poco dopo, è stata inserita anche nell’ambita playlist Indie Italia.

Italian Polaroid è un brano prodotto da iCompany e distribuito da Artist First ed è stato realizzato con il sostegno di MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina- Copia privata per i giovani, per la cultura”.

Radio date: 25 luglio 2018

BIO

La Municipàl è un progetto pop d’autore nato nel 2013 e composto da Carmine e Isabella Tundo, fratelli originari di Galatina.

Il duo inizia la propria carriera aprendo i concerti di Subsonica, Niccolò Fabi, Roberto Angelini, Le Luci della Centrale Elettrica.

Successivamente Carmine e Isabella decidono di andare controcorrente e di non apparire più, affidando a vari disegnatori e artisti la creazione di avatar, creando una serie di videoclip che suscitano molto interesse negli addetti ai lavori e un interesse sempre crescente tra il pubblico.

La band partecipa a vari festival, aprendo concerti di artisti del calibro di Cat Power, Sud Sound System, ex CSI.

Carmine e Isabella, con il progetto La Municipàl, arrivano in finale al Premio Fred Buscaglione 2016, aggiudicandosi il Premio MEI.

Il 27 maggio 2016 uscirà il loro primo LP “Le nostre Guerre Perdute”, prodotto dallo stesso Carmine Tundo. Parte "Le nostre guerre perdute tour" che vede il duo impegnato in numerose date, che li porta a condividere il palco con artisti del calibro di Skunk Anansie, Daniele Silvestri, I Ministri, Subsonica.

Nel settembre 2016 si esibiscono su Rai1 nella trasmissione "Il caffè di Rai 1", presentando il singolo "Discografica Milano".

Numerosi sono i riconoscimenti all'album, che viene inserito in numerose classifiche tra gli album più belli del 2016, i singoli "Lettera dalla provincia leccese" e "George il mio ex penfriend" sono inseriti nella INDIE ITALIA, playlist di Spotify con il meglio dell'indie italiano e "George il mio ex penfriend" arriva in TOP 10 della classifica VIRAL ITALIA.

Nel dicembre Giuliano Sangiorgi dei Negramaro reinterpreta "Discografica Milano", il video diventa virale il brano entra nelle classifiche Spotify tra i brani più ascoltati di dicembre.

Nel febbraio 2017 il singolo "L'universitaria fuori sede" viene trasmesso in alta rotazione nei canali televisivi tra i quali VH1 e MTV, rimanendo anche per settimane nella classifica Indie Italia di Spotify dei brani più ascoltati.

Ad ottobre pubblicano il singolo "Vecchie dogane", il singolo, anteprima del secondo lavoro ufficiale della band viene presentato in mondovisione nel programma "Community" di Rai International. Nel 2018 La Municipàl dopo più di 150 date de "Le nostre guerre perdute tour" pubblica l'EP "B SIDE", il disco contiene dei brani scritti nel periodo di nascita del gruppo stesso, che sono rimasti fuori dalla tracklist ufficiale de "Le nostre guerre perdute". Il primo maggio 2018 il duo viene proclamato vincitore assoluto del concorso per emergenti 1MNext2018, oltre che a vincere il premio Siae, Nuovo Imaie e il Premio L’AltopArlAnte durante il Concerto del Primo Maggio di Roma. Successivamente vengono lanciati i brani “I Mondiali del ‘18” e “Italian Polaroid” prodotti da iCompany.





