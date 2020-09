Sondaggio TG La7 del 28 settembre: la Lega è in forte flessione mentre FdI fa incetta di consensi.

Il sondaggio del lunedì di SWG per il TG di Mentana ha registrato un forte calo per la Lega di Matteo Salvini (-2,5%), che si attesta al 23,8%, subito seguita dal Partito Democratico che non riesce a concretizzare la fase di avvicinamento, infatti, stabile al 20,1% (+0,1%).

La battaglia più cruenta si combatte per il terzo posto tra il Movimento Cinque Stelle (+0,2) e Fratelli d’Italia. Ed è il partito di Giorgia Meloni a passare all'incasso con un incremento dell’1,4%, che porta Fratelli d’Italia al 15,8%, con i 5Stelle dati al 16%.

In flessione anche Forza Italia al 5,8% (-0,5%), La Sinistra al 3,5% che registra un calo dello 0,2%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi è data al 3% in calo di un paio di decimali dalla precedente rilevazione e, soprattutto, dietro ad Azione di Calenda che ha raggiunto il 3,4%.