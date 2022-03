Ottocento partecipanti provenienti da oltre 120 paesi si riunirono a Port Louis, nella Repubblica di Mauritius, da lunedì 26 novembre a sabato 1 dicembre 2018 per la tredicesima sessione del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO.

In quell'occasione il Comitato, composto da ventiquattro membri eletti dall'Assemblea Generale, prese decisioni importanti per la salvaguardia del patrimonio vivente delle comunità di tutto il mondo. La riunione fu presieduta dall'onorevole Prithvirajsing Roopun, ministro delle arti e della cultura della Repubblica di Mauritius.

Il 28 novembre 2018 fu annunciata la decisione di candidare la Balneoterapia medicinale Lums della Sowa Rigpa, Sowa Rigpa (Tibetano, gso-ba rig-pa ovvero “Scienza della Guarigione”), medicina tradizionale tibetana e Himalayana, nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, su proposta della Repubblica Popolare Cinese.

Il "Sowa-Rigpa" è una delle tradizioni mediche più antiche, viventi e ben documentate del mondo. È stata una pratica medica popolare in Tibet, Bhutan, in alcune parti della Cina, in Nepal, in Mongolia, nelle regioni himalayane dell'India e in alcune parti della Russia. Esistono varie scuole di pensiero sull'origine di tale tradizione medica, alcuni studiosi ritengono che essa sia originaria dell'India, altri sostengono che ne sia la Cina la patria originaria e altri ancora reputano che essa sia autoctona del Tibet. Buona parte della teoria e della pratica del Sowa-Rigpa è simile alle pratiche della "Ayurveda". La prima influenza ayurvedica arrivò in Tibet durante il 3° secolo d.C. ma divenne popolare solo dopo il 7° secolo con l'avvicinamento del buddismo al Tibet.

Il bagno medicinale Lums della Sowa Rigpa ( Rigpa è spesso tradotto con “consapevolezza” “coscienza” si riferisce alla natura fondamentale della mente in quanto tale ) è una pratica sviluppata dal popolo tibetano come parte di una visione della vita basata sui cinque elementi e su una visione della salute e della malattia incentrata su tre dinamiche (Polmone, Tripa e Pekan).

In tibetano, "Lums" indica le conoscenze e le pratiche tradizionali di fare il bagno in sorgenti termali naturali, o con acqua alle erbe o con vapore, per regolare l'equilibrio del corpo e della mente, garantire la salute e curare le malattie. Influenzato dalla religione Bon e dal buddismo tibetano, il Lums incarna le esperienze popolari nella prevenzione e nel trattamento delle malattie e riflette la trasmissione della conoscenza tradizionale.

Il Sowa Rigpa ha sviluppato il proprio testo canonico, il Rgyud-bzhi o Quattro Tantra: si tratta di un testo in quattro parti compilato nel dodicesimo secolo e ancora oggi utilizzato. Storicamente, questi quattro Tantra e i loro commenti nonché altri testi di medicina farmacologica costituiscono la base degli insegnamenti e della formazione medica del Sowa Rigpa. La prima farmacopea del diciottesimo secolo Shel-gong shel-phreng fu scritta da Bstan-'dzin-phun-tshogs ed è sicuramente il testo più famoso (1673–1743) del Sowa Rigpa.

Sulla base di tale lavoro, lo studioso mongolo Jam-dpal-rdo-rje in seguito ne fece un manuale in tibetano, mongolo, manciù e cinese

Tra i praticanti di tale terapia si annoverano gli agricoltori, i pastori e i residenti urbani nelle aree tibetane e nell'esecuzione sono guidati dal Manpa (medico), dal Lum Jorkhan (farmacista) e dal Manyok (assistente) che hanno anche particolari responsabilità per la sua trasmissione. Il bagno medicinale ha un ruolo chiave nel miglioramento delle condizioni di salute, nella promozione di un codice sociale di comportamento e nel rispetto della natura. Esso è stato trasmesso nel corso delle generazioni attraverso la vita quotidiana, i rituali religiosi, le attività folcloristiche e le pratiche medicinali, ed è stato anche incorporato nei curricula delle moderne facoltà di medicina come complemento all'istruzione medica.

In Tibet il bagno medicinale è utilizzato nella quotidianità per preservare la salute, ringiovanire i tessuti e prevenire le malattie. Come forma di terapia esso è utilizzato per il trattamento di una vasta gamma di disturbi minori come irritazioni della pelle e dolori articolari. Ci sono due tipi principali di bagni medicinali: la balneoterapia con le erbe (la formula con le erbe più nota è denominata "I Cinque Nettari" e la cui formula classica contiene: rododendro, tamarisco, efedra, artemisia bianca e ginepro ) e la balneoterapia nelle sorgenti di acque minerali naturali. Il bagno dovrebbe essere fatto due volte al giorno ed essere seguito da una sessione di massaggio Ku Nye e rLung dugs (inalazione terapeutica di incenso medicinale).

Attualmente il Sowa Rigpa è in attesa di essere incluso definitivamente nel patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO come patrimonio culturale immateriale del Tibet, regione Autonoma della Repubblica Popolare Cinese.





photo © Department of Culture of Tibet Autonomous Region, China, 2017