LOREDANA F. MONTI

L'uso evocativo della sfera di cristallo Secondo le indicazioni di John Dee.

In questo libro edito Pluriversum Edizioni è dedicato alla sfera di cristallo l’autrice, basandosi anche sulle sue esperienze personali, ricostruisce il complesso Sistema che John Dee utilizzò dal 1582 al 1587 per comunicare con gli Angeli. Vengono quindi riportati e analizzati tutti i passi necessari per potersi connettere, dopo più di quattrocento anni, agli stessi Spiriti evocati dall’astrologo e astronomo inglese.



L’AUTRICE

Loredana F. Monti nasce a Como nel 1964. All’età di 12 anni riceve in regalo il suo primo mazzo di Tarocchi: usarlo le viene istintivo e da lì nasce una passione che dura sino a oggi. Contemporaneamente, a scuola stringe amicizia con un suo compagno italo-egiziano, che si interessa di Magia e con il quale inizia i primi studi. Si dedica a tutto lo scibile: dalle varie tecniche divinatorie, alla Magia bianca, rossa e nera, ai Grimori, alla Telepatia, la Radioestesia, l’Astrologia. Frequenta il Liceo classico dove impara il latino e il greco antico, dedicandosi poi autonomamente all’ebraico, lingue spesso usate nei testi di occultismo.

A 20 anni acquista la sua prima sfera di cristallo del diametro di 82 mm in un antico negozio di Magia a Parigi, vicino al Louvre. Continua la sua passione per l’esoterismo, ampliando poi le sue conoscenze con studi sulla mente umana e in particolar modo sull’inconscio. Raggiunge quindi il livello di Certified Master Hypnotist, di Master Practitioner di Comunicare con l’Inconscio, di Neuro-Linguistic Programming Master Practitioner, di Time Line Theraphy (tm) Master Practitioner, di Certified NLP Master Coach.

Tiene corsi sulla sfera di cristallo, sui metodi divinatori e sui Tarocchi. Con Pluriversum Edizioni (novembre 2019) ha già pubblicato La sfera di cristallo. Manuale pratico di cristallomanzia e I Tarocchi. Nuovo metodo intuitivo (settembre 2020).