Ottobre 2023 è un mese importante per PL4TFORM, l'accademia musicale palermitana che Vincenzo Callea e Luca Lento hanno creato per far crescere i nuovi talenti della scena musicale elettronica. I corsi proposti sono tanti e ognuno prepara ad affrontare il complicato universo del music business da professionista. Quelli che partono ad ottobre culminano poi con stage e workshop curati da vere star di questo universo musicale.



Ecco quindi PL4TFORM ONE, che approfondisce sia l'aspetto tecnologico sia quello creativo per chi vuol crescere come producer. Quest'anno il corso il corso culminerà con uno stage con Nicola Fasano, uno dei dj producer italiani più attivi nel mondo. In carriera Fasano ha totalizzato 478 milioni di stream e venduto oltre 6 milioni di dischi. Tra i suoi maggiori successi c'è "75 Brazil Street", una hit strumentale che è poi diventata "I know you want me (Calle Ocho)" grazie a Pitbull.



Ecco poi PL4TFORM DJ, nuovo corso dedicato a chi vuol arrivare in console da professionista, che ha tutor e docenti d'eccezione come Roberto Tropea, Daniele Travali e Vincenzo Giangrasso. Anche questo corso ha un guest per lo stage finale, ovvero Angemi. Ad appena 27 anni, si è esibito per ben sei volte sul MainStage del Tomorrowland, all'Ultra Music Festival di Miami, all'Ushuaïa Ibiza e all' EDC México. Con 50 milioni di streaming solo su Spotify, fa numeri da record sui social e può senz'altro mostrare ai partecipanti al corso qualche "trucco" che fa la differenza.



Pl4tform propone da ottobre 2023 anche il corso PL4TFORM MIX & MASTER, curato dal main teacher Esteban Galo. Il corso propone un workshop finale con Paolo Sandrini, produttore e sound engineer che ha conseguito ben 35 dischi d'oro, platino e diamante. Sandrini ha prodotto con Gigi D'Agostino, tra le altre, "L'Amour Toujours", "Bla Bla Bla", "La Passion", "The Riddle" , "Another Way" e ha collaborato con artisti come Prezioso feat. Marvin, Cristian Marchi e Gabry Ponte. Il corso è organizzato in partnership con Acustica Audio ed i partecipanti ricevono in omaggio un plugin realizzato da Luca Pretolesi, sound engineer italiano per ben due volte nominato ai Grammy Awards.



Non è tutto. Ad ottobre '23 PL4TFORM propone anche PL4TFORM ABLETON PLUS, curato dal teacher Danilo Rispoli, unico Ableton Certified Trainer in Sicilia. I partecipanti impareranno trucchi che molti, anche tra i professionisti, ignorano. Inoltre, avranno a disposizione 32 ore di learning avanzato spendibili come credito formativo presso scuole specializzate come SAE oppure presso le università.



Cos'è PL4TFORM



PL4TFORM (si pronuncia Platform) è una creative factory palermitana che mette insieme: Academy, Recording Studios, Management & Strategic, Acoustic. E' la scuola perfetta per far crescere il proprio talento nell'ambito della musica elettronica. Pl4tform ha portato una propria masterclass dedicata alla techno di 1979 al RISO, il museo d'arte moderna più importante della Sicilia. Nel giugno '23 ha proposto un'altra masterclass, sold out, con il produttore Angelo Ferreri. Nata nel 2019, Pl4tform ha già formato decine di producer, artisti che hanno già pubblicato o stanno per pubblicare le loro produzioni su etichette musicali di riferimento nel mondo.