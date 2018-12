Vida Loca: oltre 250 eventi nel 2018 e Capodanno tra Olbia, Reggio Emilia e Riccione

I party Vida Loca che hanno fatto ballare l'Italia e Formentera nel corso del 2018, a fine anno, saranno più di 250. Anzi, già a metà dicembre, probabilmente, questo numero è stato superato.

Questi numeri fanno di questa festa itinerante che fa scatenare e intrattiene con musica decisamente pop (un mix di reggaeton, pop, hip hop, trap, house melodica e pure qualche successo italiano rivisitato) senz'altro uno degli eventi più ballati in Italia. Basta moltiplicare 250 per una presenza media di 1500 persone a evento per arrivare a contare centinaia di migliaia di persone.

Vida Loca è infatti una sorta di musical notturno in cui, per una volta, non ci sono superstar in console. Non conta affatto il nome degli artisti in console e/o sul palco. Conta l'atmosfera tutta da vivere con gli amici, con il sorriso sulle labbra... e conta lo spettacolo, che intrattiene ed emoziona. Ogni party mescola in modo unico effetti speciali (luci, video, artisti) performance di ballo, dj set, live music, scenografie e tecnologie d'impatto, lasciando comunque spazio all'essenziale: il divertimento del pubblico, che trova diversi momenti in cui sentirsi protagonista ed altri in cui emozionarsi godendosi lo show.

Vida Loca a Capodanno 2019, oltre a far scatenare due locali simbolo dell'Emilia Romagna (Sali & Tabacchi - Reggio Emilia e Peter Pan - Riccione), fa pure ballare l'ultima notte dell'anno di Olbia. Al Molo Brin, dopo il concerto dei Maneskin, vanno sul palco i performer, gli artisti, i dj, e i vocalist di Vida Loca.

Quando si scrive 'tutta Italia' di solito si esagera. In questo caso il fenomeno Vida Loca copre davvero quasi tutte le regioni italiane. Ogni venerdì, durante l'inverno 2018/19, oltre a far ballare decine e decine di eventi ogni mese, la crew Vida Loca si ferma al Matis di Bologna, ogni sabato si sposta al Peter Pan di Riccione e continua a fare ballare tutta l'Italia. Soltanto tra fine novembre e dicembre 2018, la festa tocca Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo, Sicilia, Veneto... Ecco il calendario: 30/11 Matis Bologna e Setai Bergamo; 1/12 Peter Pan Riccione, Donoma Civitanova Marche (MC) ed Extra Extra Padova; 7/12 Ecs Dogana Catania e Matis Bologna; 8/12 Gattopardo Alba Adriatica (TE) e Peter Pan Riccione; 14/2 Shed Busto Arsizio (VA) e Matis Bologna; 15/12 Peter Pan Riccione e SugarReef Arezzo; 16/12 Tremenda Modena e PickUp Torino; 21/12 Mako Genova; 25/12 Matrioska Perugia e Demodè Modugno (BA); 28/12 Radika Treviso; 31/12 Sali & Tabacchi - Reggio Emilia, Olbia (Molo Brin), Peter Pan - Riccione. Contando solo dicembre 2018 i party sono ben 14, tutti in locali di grandi dimensioni o in piazza, i grandi necessari per godere a pieno dello show Vida Loca, fatto anche di scenografie imponenti…



www.facebook.com/VidaLocaofficialparty

https://www.instagram.com/vidalocaofficialtour/