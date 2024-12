“Sott’Acqua” è il nuovo singolo di Trama Blu, un brano che simboleggia un viaggio interiore, un’immersione nei propri pensieri e sentimenti, come se ci si trovasse in uno stato di introspezione.

È un po’ come una fuga dalla realtà allontanandosi dalla realtà quotidiana -spiega l’artista- cercando rifugio in un mondo alternativo e più sereno.

Il brano, prodotto da Agiel, sarà disponibile nelle principali piattaforme digitali dal 13 dicembre per l’etichetta discografica Estro Records (distribuzione Virgin Music Group).

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/7z5t3NEXS8QdECf6ge7Wei

Trama Blu, artista pratese classe 2005, ama comunicare e esprimere i propri pensieri tramite la musica. L’evoluzione artistica inizia nel 2022 con l’uscita dei brani “Comincio da zero” e “Fulmine”, avvicinandosi e sperimentando un genere sempre pop ma vicino alla trap/urban. Nel corso del 2022 partecipa alle selezioni di Sanremo Giovani presentando l’inedito “Viola” arrangiato e prodotto dal maestro e direttore d’orchestra Ciro Barbato che uscirà nel 2023. Nel corso del 2023 vengono pubblicati anche i brani “Buio All’Improvviso”, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Prato. Sempre nel 2023 uscirà “DA SOLI” in collaborazione con Sonotorpa, “MEDUSE”, un brano dai suoni freschi e estivi, “Una Ruota Che Gira”, dedicata a suo nonno e “ORO” in collaborazione con tiffany e prodotta da Agiel. Il 2024 inizierà con il brano “Angeli In Guerra” che presenterà all’edizione 2024 di Casa Sanremo Live Box. L’ultimo brano uscito è “Spara”, prodotto da Agiel.