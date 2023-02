Il cantautore Andrea Pimpini, attualmente all'estero per il periodo Erasmus+ dell'Università di Pescara, ha annunciato alcune settimane fa un singolo in lingua giapponese che uscirà il 24 Marzo e che sarà promosso in Giappone, e un concerto evento a Vienna, in Austria!

Un 2022 pieno di successi… Come l'hai vissuto?

Il 2022 è stato un anno impegnativo. Ho dato il massimo non solo a livello musicale, ma anche all'università. A Settembre, infatti, sono riuscito a partire in Croazia per il periodo erasmus+ dove mi trovo tutt'ora.

A Febbraio 2022 mi intervistò Il Messaggero… E' stata un'emozione incredibile e poi da lì sono partite tante altre belle cose: concerti a Pescara, Fossacesia, Montesilvano e Roseto degli Abruzzi; una campagna pubblicitaria realizzata in collaborazione con Soundreef; il mio nuovo singolo, Stella nel cielo, è stato trasmesso, grazie a TelesiaTV, sugli schermi dei principali aeroporti e metropolitane d'Italia… Insomma, è stato un anno bello tosto.

Poi c'è stata una pausa dovuta al fatto che sono all'estero. Questa pausa mi ha aiutato a fare chiarezza su molte cose. Oggi ho voglia di ripartire, di dare il massimo e di realizzare tanti altri sogni nel cassetto.

Parli del singolo in lingua giapponese e del concerto a Vienna?

Giusto. A Marzo, venerdì 24, uscirà il mio nuovo singolo in lingua giapponese. Una canzone pop-rock che si avvicina molto al K-Pop. Sarà pubblicato su tutte le piattaforme di streaming musicale ma la promozione si concentrerà in Giappone. Poi lo stesso mese andrò a Tokyo e visiterò tante altre città: sarà un modo per trovare qualche locale karaoke e presentare il mio nuovo singolo: li hanno molto la cultura del karaoke e della musica.

A Vienna, invece, il 27 Maggio, avrò un concerto tutto mio. Canterò tutti i miei inediti e, magari, anche cover di altri artisti italiani.

Un sogno nel cassetto?

Esibirmi a Torino in occasione della Festa della Musica. Nelle edizioni del 2019 e 2022 mi sono esibito rispettivamente a Pescara e Fossacesia. Torino sarebbe un'altra fantastica meta.

Giappone, Austria e qualche terzo paese ti piacerebbe visitare?

Il Canada. Intanto vediamo cosa succederà con il concerto in Austria, poi, in base al risultato, si potrà pensare di fare qualcosa anche in Canada

I tuoi tre artisti preferiti sul palco di Sanremo 2023?

Ultimo, Modà e Marco Mengoni.