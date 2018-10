Finale del concorso "Little Babies Italia"

Sofia Puliafito di San Filippo del Mela e Filippo Miano di Barcellona Pozzo di Gotto sono i vincitori dell’undicesima edizione del concorso Little babies Italia.

E’ stata una chiusura di stagione col botto per l’ARF Spettacoli, visto il grande successo della finale di Little babies Italia, arrivata dopo ben tredici selezioni a cui hanno partecipato ben 300 bambini.

Il concorso ha spento le sue undici candeline al Teatro dell’Oratorio Giovanni Paolo II di Olivarella, diretto da Padre Stefano Messina, che per l’occasione era gremito in ogni ordine di posto.

Un momento importante per i bambini e per i genitori che hanno visto i loro figli sfilare, ballare e cantare.

Il ballo iniziale, dove i protagonisti sono stati i trenta finalisti, ha aperto un evento ricco di sorprese ed emozioni.

Per l’occasione non poteva mancare una giuria di qualità composta dal Ragazzo dell’Anno 2012 Carmelo Nobile, dalla giornalista di Messina7.it Lucia Cava, dal Vice Sindaco del Comune di San Filippo del Mela Antonella Di Maio, dalla responsabile del Gruppo Labo-Ragazzi Speciali Maria Grazia Celi, dalla Pedagogista Donatella Manna e dai responsabile dell’Associazione Fuochi di Valiria Marcello D’Arrigo e Chiara Zappia.

Un grande lavoro dello staff, che ha dimostrato, ancora una volta, grande professionalità, grazie alle coreografe Mara Italiano, Gabriella Bisignano e Monica Motta, alla segretaria Nuccia Sottile, al fotografo Salvatore Pino, al fonico Fortunato Saporita, alla responsabile video Danila Pollicino, al responsabile delle luci Alessandro La Rosa, all’addetto stampo Valentina Di Salvo e al supervisore Franco La Rosa.

Tra gli ospiti i ballerini della Scuola “Balli sotto la Luna” di Barcellona Pozzo di Gotto diretti da Pina Alizzi, il piccolissimo Emanuele Pasqua e l’eccezionale fisarmonicista Luca Sindoni premiato per il suo indiscusso talento.

Ad infiammare il pubblico sono stati due momenti emozionanti e divertenti che ha coinvolto i Ragazzi Speciali del gruppo Labo dell’Oratorio Giovanni Paolo II di Olivarella e i Ragazzi dell’AIPD Milazzo e Messina che hanno affrontato la passerella con disinvoltura e grande naturalezza.

Molto soddisfatti la Professoressa Maria Grazia Celi responsabile del Gruppo Labo-Ragazzi Speciali di Olivarella e un trepidante Roberto Caizzone Presidente Provinciale dell’AIPD Milazzo-Messina.

A vincere gli altri titoli sono stati Luca Sindoni, di Milazzo, che ha ricevuto la Coppa Drougstore per il talento musicale, Martina Maio di Barcellona Pozzo di Gotto, il titolo Bontà – Macelleria Previti, Morena Salvato di Milazzo il titolo On Air Radio Milazzo, Melissa Siciliani il titolo Viso TV Antenna del Mediterraneo, Serena Deodato di San Filippo del Mela il titolo Eleganza Gicar, Gaia Sottile di Milazzo il titolo Sorriso Cartoleria Scilipoti, Dara Gitto di Barcellona Pozzo di Gotto il titolo Simpatia Speedy Pollo e Giada Bucca di Barcellona Pozzo di Gotto il titolo Different Ottica Orlando.

L’organizzazione è già a lavoro per iniziare la nuova stagione, la prima selezione è programmata nel mese di novembre, alla ricerca di nuovi bambini talentuosi che infiammeranno il palcoscenico di Little babies.