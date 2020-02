Nelle elezioni suppletive del Collegio Uninominale 7 di Napoli, il candidato indipendente Sandro Ruotolo (noto giornalista), presentatosi con la lista "Napoli con Ruotolo" appoggiata da centrosinistra e Dema (Movimento politico del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris) è stato letto in Senato con 16,243 voti.

Dietro di lui troviamo il candidato a Stelle Luigi Napolitano che ha ottenuto il 23% e poi Salvatore Guanci candidato della coalizione di Centro Destra al 21%.

L'affluenza a questo turno elettorale straordinario è stata sotto al 10%.

Queste le prime parole del nuovo senatore che siederà nei banchi del Gruppo Misto.

"Per le analisi aspettiamo. Adesso che dire? Era una suppletiva c'è stato il panico del coronavirus, c'è stato il carnevale. Questo risultato è straordinario, la sinistra in questo collegio partiva dal 20 per cento questo è il dato, l'altro dato è che insieme abbiamo vinto, e quindi sarà difficile per il futuro non tener conto di questo. Un risultato politico enorme, un risultato importante. Attenzione non abbiamo risolto tutti i problemi. Questa sinistra con questo risultato dovrà impegnarsi e occuparsi delle persone, delle comunità, delle periferie che sono state totalmente abbandonate. È stata un scommessa certo il Vomero, il ceto medio, la scommessa sono le periferie che ci hanno dato un credito, ci dobbiamo stare nelle periferie. Dobbiamo chiedere al governo un piano per le periferie per il Mezzogiorno. Nulla sarà più come prima".