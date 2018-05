Fiamma Tricolore sullo scioglimento del Comune di Trecastagni (CT)

Il Movimento Sociale Fiamma Tricolore esprime sconcerto e preoccupazione per l'ennesimo caso di corruzione, che ha portato, dopo tre mesi di indagine prefettizia, allo scioglimento del consiglio comunale in ragione delle riscontrate ingerenze da parte della criminalità organizzata.

La decisione non giunge inaspettata, in quanto già nel novembre 2017, l'inchiesta denominata "Gorgòni" portò all'arresto di due dipendenti comunali a capo del settore Lavori Pubblici e Manutenzione per aver più volte favorito la stessa ditta per il servizio di raccolta dei rifiuti a Trecastagni.

Alla luce dei gravissimi reati riscontrati ed al fine di garantire un'immediato ritorno alla legalità ed alla corretta gestione della cosa pubblica, il Movimento Sociale Fiamma Tricolore chiede un rapido ritorno alle urne. Trecastagni non può attendere.

Lo dichiara Giuseppe Manoli, Segr. Prov.le CT MSFT