Durante l'Awards Season è emersa subito la favorita di quest'anno per la categoria Miglior attrice non protagonista. Si tratta di Da'Vine Joy Randolph che per il meraviglioso film di Alexander Payne, The Holdovers - Lezioni di vita, ha conquistato la nomination a tutti i premi chiave fino ad ottenere una meritata candidatura all'Oscar.

Per quanto riguarda le altre competitors della cinquina di quest'anno rispettate le previsioni per Emily Blunt (Oppenheimer), Danielle Brooks (Il colore viola) e anche per Jodie Foster (Nyad) nonostante la sua esclusione dai BAFTA.

Sorpresa invece per il 5° nome laddove America Ferrera per Barbie ha avuto la meglio su Julianne Moore (May December) che invece poteva contare sulla candidatura a 4 riconoscimenti chiave (Critics Choice Award, Golden Globe, Satellite Award, HCA Astra Film Award).