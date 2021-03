È di questi giorni l'uscita nelle librerie e store online dell'ultimo thriller di Luca Cozzi. Checkpoint Charlie, così si intitola, è ambientato nella Berlino dei nostri giorni, ma le radici della vicenda affondano nel periodo cupo in cui il "Muro" divideva in due Berlino e i tedeschi. Si tratta della seconda indagine di Nick La Torre ed è il seguito de L'ombra del lupo, uscito nel 2019. Aldilà dell'avventura narrata, il libro è un monito a non dimenticare gli errori del passato, in questo caso i numerosi crimini commessi dal regime comunista all'ombra del famigerato muro.

Luca Cozzi è nato a Genova e, dopo aver viaggiato per il mondo, vive ora tra i vigneti del basso Piemonte. Blogger, editor e docente di Scrittura creativa, ha esordito nel 1999 con La leggenda di Goccia di Luna a cui hanno fatto seguito L’alpino che giocava ai dadi e i romanzi thriller Senza nome e senza gloria, Shaytan, Il potere delle ombre, L’ombra del lupo e Le radici del male.