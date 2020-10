Continua l'aumento dei numeri del contagio da Covid che oggi hanno superato quota 2mila. Sono stati infatti 2.548 i nuovi casi, con 118.236 tamponi effettuati. Il totale dei casi è così salito a 317.409.

Tutte le regioni hanno registrato nuovi contagiati, mentre sono ben dieci quelle che hanno superato i 100: Lombardia (324), Veneto (445), Piemonte (110), Liguria (111), Emilia Romagna (103), Toscana (144), Lazio (265), Campania (390), Puglia (114) e Sicilia (156).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 52.647 (ieri erano 51.263). Tra i positivi, 291 (11 in più di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 3.097 (ieri 3.047) sono ricoverati con sintomi e 49.259 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (ieri erano 47.936).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 228.844 dai 227.704 di ieri. Oggi sono ancora 24 i decessi, con il totale che sale a 35.918.