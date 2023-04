SmartVision ha realizzato nuovi strumenti ad elevate prestazioni allo scopo di garantire l'eccellenza della Qualità della Componentistica alle aziende produttrici, ai subappaltatori e ai costruttori di macchinari nei settori: Meccanico, Automobilistico, Occhialeria, Protesi sanitaria, Plastica, Vetro, etc.

I NUOVI strumenti Easy_Color, Easy_Spectro_RX, Smart_Projector_Quattro_Pro e Smart_Shape_Pro sono stati specificamente progettati per eseguire diversi controlli quali: test di corrispondenza del Colore, test di conformità agli Standard Internazionali, Misurazione dimensionale, Controllo della forma e Ispezione visiva.

Grazie a questi nuovi strumenti e al nuovo software, appositamente sviluppato da SmartVision, è possibile verificare la qualità della produzione direttamente in linea, in prossimità della linea di produzione o in laboratorio, confrontandola con il Master di riferimento o effettuando un test a campione.

In pochi secondi gli strumenti SmartVision eseguono i test e le misurazioni richieste sull'oggetto, forniscono sia i dati tecnici che il risultato «Pass / Fail» confrontandolo con il Master di riferimento. Inoltre riducono i tempi e i costi dei controlli e garantiscono la qualità della produzione.

SmartVision esporrà alla prossima Fiera Internazionale "CONTROL" di Stoccarda (Germania), dal 9 al 12 maggio 2023 nel Padiglione 9 - Stand 9225. Mettetevi in contatto con noi per pianificare una Call, un Meeting, una Demo, un Live-Test con i vostri campioni o per richiedere un'Offerta dedicata.

Gli strumenti SmartVision sono Made in Italy: sinonimo di alta qualità e innovazione!

SmartVision S.r.l.

Indirizzo: Via Nazionale 130/C, 33010 Tavagnacco (UD) Italy

Tel.: +39 0432 484765 | E-mail: [email protected] | Web: www.SmartVision.it