Roma antica in bicicletta. Ne parlerà lo scrittore in bicicletta Lorenzo Caravella domani 24 novembre alle ore 19 live su Facebook nella trasmissione Social Talk Web, tappa di un viaggio in bicicletta alla scoperta di alcune delle meraviglie artistiche, paesaggistiche e culturali della nostra penisola.

Il turista per caso è Lorenzo Caravella, scrittore e appassionato di viaggi. Lorenzo ama viaggiare accompagnandosi alla sua bicicletta e sarà proprio attraverso dei filmati che ci porterà puntata dopo puntata in giro per il "bel Paese".

Lorenzo parte da Roma, dove gli antichi romani costruirono lunghe strade per collegare le più lontane province con la capitale dell'impero. Realizzate il più possibile rettilinee per minimizzare le distanze, queste infrastrutture erano essenziali per la crescita dell'impero in quanto consentivano di muovere rapidamente l'esercito... ma oltre che per scopi militari esse erano utilizzate anche per scopi politici, amministrativi e commerciali.

La viabilità romana costituì il più efficiente e duraturo sistema stradale dell'antichità, che consentì di portare la civiltà romana in contatto con le genti più diverse che popolavano il mondo allora conosciuto.

Nessun altro popolo, in quell'epoca storica, seppe eguagliare la capacità di scelta dei tracciati, le tecniche di costruzione e l'organizzazione di assistenza ai viaggiatori della Roma repubblicana prima e imperiale poi.

Quindi, se non volete perdervi un "giro di Roma" in bicicletta collegatevi live Facebook Martedì 24 novembre ore 19:00 su Social Talk Web.