Come ogni anno appena termina il campionato di calcio inizia il calciomercato e parte il totoallenatori.

Molte società dopo i risultati deludenti dell'ultima stagione decidono di cambiare l'allenatore, spesso vero capo espiatorio.

Per quanto riguarda la Fiorentina oggi è stato annunciato Rino Gattuso come nuovo allenatore per la prossima stagione.

Adesso è ufficiale: Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk. Il tecnico lascia il Sassuolo dopo un'ottima stagione terminata con l'ottavo posto. Lo ha annunciato il club ucraino, col quale l’ex tecnico del Sassuolo ha firmato un contratto fino al 2024.

Altra notizia certa è che il Napoli alla ricerca di un nuovo trainer ha deciso di comunicare il nome, scelto da un folto elenco di papabili, la prossima settimana.

Vi terremo aggiornati sugli ulteriori sviluppi con notizie certe e ufficiali recepite dalle comunicazioni dei club.



Questo il comunicato ufficiale con cui la ACF Fiorentina ha annunciato l'arrivo di Rino Gattuso tra le fila viola:

ACF Fiorentina comunica che Gennaro Gattuso sarà la nuova guida tecnica della Fiorentina. Il nuovo allenatore della Fiorentina guiderà la squadra viola a partire dal 1 luglio 2021.“Sono molto felice di poter annunciare a tutto il popolo viola che Gennaro Gattuso sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Sono convinto che Gattuso, tecnico giovane, ma già con una grande esperienza, ci aiuterà nella nostra crescita e che la sua storia professionale e umana rappresentino per il club una garanzia importante di determinazione, competenza e voglia di vincere.Ci tengo a ringraziare anche la Dirigenza per il loro lavoro di squadra e l'impegno profuso che hanno permesso, a soli pochi giorni dalla fine della stagione, di riuscire a portare avanti e concludere una trattativa così importante per il futuro del nostro Club”, queste le parole del Presidente Rocco Commisso.

Gattuso, dopo aver vinto praticamente tutto da calciatore con le maglie del Milan e della Nazionale Italiana, con cui si è laureato Campione del Mondo nel 2006, ha intrapreso la carriera da Mister nel 2013 in Svizzera alla guida del Sion. Dopo aver guidato, tra le altre, il Palermo ed il Pisa, nel novembre 2017 è approdato al Milan raggiungendo prima un sesto e poi un quinto posto in Campionato, e successivamente, dal dicembre 2019, è stato alla guida tecnica del Napoli vincendo una Coppa Italia e chiudendo al quinto posto l’attuale stagione.







Crediti immagine: twitter.com/acffiorentina/status/1397218368491503622