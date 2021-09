Si concludono oggi le riprese del movie “T’ho aspettata da una vita" scritto, diretto e interpretato dal regista attore e sceneggiatore James La Motta con la protagonista internazionale Simona Mangiante, un thriller psicologico dai risvolti sociali.

Un movie ambientato nella città di Pozzuoli. Il mare e i suoi mille scorci la faranno da padrona , in una città vulcanica ed avvolta dai mille aloni di mistero come il carattere della protagonista che si ritroverà per un suo stato psicofisico a commettere un atto di violenza nei confronti della puteolana doc Gaia Cammarota.

Il tutto sempre con un finale inaspettato perché ci saranno due testimoni che assisteranno, interpretati dalla Guest star Nunzio Bellino e l’oscar del web Giuseppe Cossentino. Che risvolti avrà T’Ho aspettata da una vita? Stay tuned !!!

Altri interpreti: Mariacarla Casillo, Miriam Landi, Rino Irace

Dop: Lorenzo Caramelli

Aiuto regia: Giorgio Paoletti, Simone Casalino

Assistente: Camera Sara Fusco

Fonico: Mauro Schiano

Ufficio stampa: Massmedia Comunicazione