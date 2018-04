Arte e savoir-faire che rendono felici gli occhi con la comunicazione visiva firmata ADN 34

Nel vorticoso stile di vita moderno, il tempo da dedicare agli acquisti si riduce ed è proprio per questo motivo che l’aspetto estetico, l’originalità e l’eleganza, soprattutto per le boutique del lusso, diventano un fattore determinante per l’incremento del business aziendale. ADN 34, grazie alla sua trentennale esperienza negli svariati ambiti della comunicazione visiva, è in grado di fornire i più qualificati servizi: Visual Merchandiser, Allestimenti Vetrine, Consulenza e Corsi di Visual Merchandiser, Shooting Fotografici, Grafica Pubblicitaria, Restyling, Home Stager, Design. Andrea De Naro: artista poliedrico, designer e Visual fondatore di ADN 34, ha costantemente idee, è insito nella sua natura, esprime le sue emozioni nell’arte destreggiandosi tra i molteplici settori nell’ambito della comunicazione, inserendo nei suoi progetti immagini fotografiche alternate a disegni stilizzati da lui realizzati. Appassionato di musica e batterista per passione, realizza i suoi progetti con la stessa agilità di un bambino, sempre alla ricerca e alla scoperta di nuove emozioni. Ad affiancare Andrea, Marinella Daverio, anch’essa poliedrica, partecipa attivamente ad ogni idea creativa e riesce, come per incantesimo, ad immedesimarsi in quella atmosfera fatata nella quale l’onirico si fonde alla realtà. Un team condotto da due esperti del settore che ben conoscono le esigenze di un mercato in continua evoluzione, che ha la necessità di vetrine sfavillanti nelle quali creare un ambiente che faccia risaltare il prodotto, che renda felici gli occhi di chi guarda, costruendo un mondo a desiderio ed immagine dell’acquirente. Un sofisticato gioco di cliché e rievocazioni che vengono elaborate da ADN 34 e trasformate in allestimenti emozionanti e sensoriali.

Acquisiscono grande importanza anche lo sfondo e le luci, la vetrina deve avere una storia da raccontare e i manichini non devono apparire statici, bensì delle figure vive nei loro vestiti. Una delle mission di ADN 34 è proprio quella di allestire vetrine da sogno, che colpiscano immediatamente l’attenzione, che facciano capire al potenziale cliente che è quello il negozio dove troverà il prodotto giusto. Proprio in virtù del fatto che oggi il Visual Merchandiser è divenuta una figura fondamentale, ADN 34 realizza corsi anche presso le aziende che lo richiedono, grazie ad team di esperti presente sia in Italia che all’Estero. La forte propensione di Andrea De Naro per l’arte traluce nei servizi fotografici e pubblicitari attentamente studiati per ottenere risultati vincenti e di grande impatto in base alle esigenze dei clienti. Ma non è tutto perché tra i servizi offerti da ADN 34 c’è anche la ristrutturazione di tutte le tipologie di ambienti: appartamenti, showrooms, stores e corners che vengono reinventati con eleganza ed armonia attraverso nuove soluzioni, trasformando le pareti con colori di tendenza, o addirittura modificando gli stessi arredi con materiali innovativi ed ecosostenibili. Il know-how di ADN 34 permette di comunicare con creatività e stile che, uniti a tecniche e strategie commerciali, trasformano l’esposizione in un eccellente strumento di vendita. www.andreadenaro.it



Credits: Ph. ©Andrea De Naro