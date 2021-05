"In conformità con l'Articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA, gli ispettori disciplinari e etici della UEFA sono stati oggi incaricati di condurre un’indagine disciplinare su una potenziale violazione del quadro giuridico della UEFA da parte di Real Madrid CF, FC Barcellona e Juventus FC in relazione al cosiddetto progetto Super League.

Ulteriori informazioni su questo argomento saranno rese disponibili a tempo debito".

Questo è quanto comunicato in una nota questo mercoledì dalla Uefa in relazione all'avvio di un'indagine disciplinare nei confronti di Real Madrid, Barcellona e Juventus per il caso Super League