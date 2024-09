Una scazzottata a suon di musica

La band Twik pubblica il suo nuovo singolo “Problemi con Houston?!”, disponibile dal 20 settembre 2024 sugli stores digitali e nelle radio in promozione nazionale.

Partendo dalla celebre frase “Houston, abbiamo un problema”, i Twik immaginano la personificazione di questo personaggio: si tratta di un uomo gracile, con gli occhiali, una camicia verde a quadri e dei pantaloni marroni. Chiunque abbia un problema si rivolge a lui, che si fa sempre in quattro per aiutare il prossimo, senza mai chiedere nulla in cambio. Tuttavia, alcuni soggetti sembrano non apprezzare questa straordinaria capacità e si coalizzano contro di lui. Cosa succede, a questo punto, quando è lo stesso Houston ad avere un problema? Si creano due fazioni nel Gran Canyon: chi vuole farlo fuori e chi, invece, vuole ricambiare il prezioso aiuto, salvandolo.

Così, i Twik descrivono la nascita del loro nuovo brano, ricco di riflessioni ed ironia, che si interroga su tematiche di estrema attualità.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/artist/7MDTZC2LOyJYK0rz8wEjUV?si=YsEB9_odSD2_lAw0L3X37Q

Storia della band

I Twik nascono dalla collaborazione tra Vincenzo “Vik” Di Santo (batteria, voce) e Laura “Twelle” Morelli (voce), che durante il lockdown hanno iniziato a creare musica a distanza. Da questo esperimento è nato un progetto ambizioso, caratterizzato dal libero flusso di idee e generi musicali come rock, pop, alternative, hip hop ed elettronica. La band ha preso definitivamente forma nel 2023, con l’ingresso di Filippo Maria Di Nardo alla chitarra e Lorenzo Marcozzi al basso elettrico. Si muovono tra melodie accattivanti, testi riflessivi e una combinazione di suoni innovativi, come dimostrato dai due intensi anni di lavoro sui singoli già editi: "Gerard Kremer" (giugno '23), "Fammi Volare" (settembre '23), "Bla bla bla (Oceani)" (novembre '23), "Indecifrabile" (dicembre '23) e "Il vero me" (aprile '24). Attualmente in promozione nazionale con il nuovo singolo “Problemi con Houston” che darà il via all'uscita ufficiale del loro primo album.

Instagram: https://www.instagram.com/twik_music/

Facebook: https://www.facebook.com/TwikMusic/

YouTube: https://www.youtube.com/@TwikMusic

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@twiktok_music?_d=secCgYIASAHKAESPgo80giv464ypH6uIcVzW