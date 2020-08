Il Paris Saint Germain è la prima delle finaliste dell'edizione 2019/2020 di Champions League, grazie alla vittoria sul Lipsia per 3-0 nell'incontro di semifinale disputato martedì.

Il risultato della partita è stato determinato da un ottimo primo tempo del PSG, alla fine del quale i francesi erano in vantaggio per 2-0, con la prestazione del Lipsia che è stata nettamente al di sotto delle attese.

Nel secondo tempo, con l'ingresso in campo di Forsberg e Schick i tedeschi hanno iniziato finalmente a giocare, mettendo in apprensione, in alcune situazioni, la difesa francese e andando anche vicino ad accorciare le distanze... ma il gol non è arrivato.

Gol che, invece, è stato segnato dal PSG, con Bernat che ha portato il risultato sul 3-0, chiudendo definitivamente il discorso qualificazione.

Questa sera il Bayern è chiamato, salvo sorprese, a sbrigare la pratica Lione per conquistare la finale che si giocherà all'Estádio do Sport Lisboa e Benfica di Lisbona domenica, 23 agosto.



Queste le formazioni ufficiali.

Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Ekambi.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski.



Per Rudi Garcia, allenatore del Lione, l'appetito vien mangiando: "Abbiamo voglia di arrivare in finale e possiamo farlo se faremo una grande prestazione. Dipende anche dal Bayern, ma cercheremo di imporre le nostre qualità. Non hanno punti deboli, ma nessuna squadra è perfetta. Se saremo in grado di imporre il nostro gioco e fare quello che possiamo fare con il possesso palla, con buone combinazioni, potremo anche ottenere qualcosa. Dobbiamo credere in noi stessi".

Di diverso avviso Hans-Dieter Flick, allenatore Bayern: "Sono convinto della mia squadra. Sono entusiasta di loro, perché abbiamo un'atmosfera fantastica, grande qualità e grande intensità anche negli allenamenti. Sono rilassato, solo perché so che la mia squadra è ben concentrata. Ma sappiamo anche che è una partita che inizia sullo 0-0 e dobbiamo giocare 90 minuti con la stessa intensità con cui abbiamo giocato contro il Barcellona. Dobbiamo avere la stessa grinta..."